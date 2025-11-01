La carrera por encender las luces de Navidad: Estepa toma la delantera

El Ayuntamiento de Estepa ha programado el encendido de su alumbrado navideño para el viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas, convirtiéndose así en el primer municipio de Andalucía en dar la bienvenida oficial a la Navidad de 2025. El evento, denominado "gran encendido de luces", contará con una programación especial que comenzará antes de la hora señalada.

Según la nota de prensa distribuida por el Consistorio estepeño, las actividades previas al encendido incluirán la actuación del DJ Moreno como animador, mientras que el grupo Canastereo ofrecerá un espectáculo musical tras el momento culminante. La Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2026 será la encargada de pulsar el "botonazo" oficial para iluminar las calles del municipio.

Este año, el encendido coincidirá con el primer acto del X Polvorón Vespero, una celebración que traerá al centro de la localidad un centenar de Vespas. Como parte de estas actividades, la asociación AGSE gestionará una barra solidaria que complementará la oferta festiva de la jornada.

Puente Genil también se adelanta

Por su parte, Puente Genil ha anunciado su encendido navideño para el viernes 21 de noviembre, dos semanas después que Estepa. El concejal delegado de Festejos, Comercio y otros departamentos municipales, Joaquín Reina, ha destacado que "Puente Genil vuelve a situarse entre las grandes ciudades de España con un alumbrado navideño de primer nivel, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye de forma muy notable a dinamizar nuestra economía local, apoyando especialmente al comercio y la hostelería".

En cuanto a la capital hispalense, Sevilla tiene previsto su encendido para el viernes 28 de noviembre, ampliando este año su cobertura a 304 calles, glorietas y avenidas distribuidas por los once distritos de la ciudad, lo que supone diez más que en la Navidad de 2024. El Casco Antiguo destaca especialmente con la incorporación de seis nuevas vías iluminadas, alcanzando un total de 97 calles con decoración navideña.

La distribución del alumbrado en Sevilla sitúa al distrito Este-Alcosa-Torreblanca en segundo lugar con 39 vías iluminadas, seguido por Cerro-Amate con 33, y San Pablo-Santa Justa que contará con 21 calles decoradas para estas fiestas navideñas de 2025.