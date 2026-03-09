Comercios de toda la vida en los pueblos de Sevilla

Las tiendas son el alma de los barrios y de los pueblos. Hay sitios que se identifican por sus comercios. Si piensas en una bizcotela, la mente se va a La Centenaria, en Alcalá de Guadaíra, y a una tarde paseando por el parque de la ribera. Seguro que los amantes de las bicicletas han pasado alguna vez por Ciclos Quirós en El Viso del Alcor y se ha organizado un viaje a Lebrija para probar las delicias de Casa Anselmo. No hay mejor manera de conocer un lugar que los sitios que, más que negocios, son puntos de encuentro de los vecinos.

La Cámara de Comercio sabe que las tiendas de toda la vida no solo son un negocio, son también el hilo que une a los ciudadanos: pidiendo la vez, preguntando por un producto o pidiendo una orientación más o menos técnica.

Por esta razón se ha lanzado el programa de comercios emblemáticos. Con esta iniciativa resalta la trayectoria, antigüedad y aportación al patrimonio comercial y cultural de cada localidad. El reconocimiento, otorgado en colaboración con ayuntamientos y asociaciones empresariales, distingue a comercios con más de 40 años de historia y un firme compromiso con su entorno. No es sólo destacar sus productos o servicios, sino también su valor patrimonial, por el establecimiento en sí o por lo que tienen en sus mostradores, el arraigo que ha creado en sus vecinos generación tras generación, más fuerte que cualquier estrategia de fidelización de grandes multinacionales, o por la vinculación histórica con su pueblo que hace que sea difícil pasar por sus calles sin atravesar las puertas de alguna de estas tiendas.

El responsable de este programa en la Cámara de Comercio, Eduardo Flores, explicó que entre los requisitos de estas tiendas y empresas se incluye, además, tener más de 40 años de funcionamiento. “Esta iniciativa se enmarca en el programa de apoyo al comercio minorista que desarrolla la Cámara, que incluye acciones de promoción, digitalización y campañas de impulso al consumo responsable. Con este distintivo, la Cámara reafirma su compromiso con el comercio local como pilar fundamental del desarrollo económico y social de la provincia”, afirmó Flores.

En esta primera convocataria se han distinguido 16 comercios y empresas de otros tantos municipios y desde la Cámara se espera que siga la misma suerte que el programa de establecimientos emblemáticos de la capital. “Con el paso del tiempo se consiguió que el Ayuntamiento se implicara y se creara la ordenanza de establecimientos emblemáticos que permite, entre otras cosas, disfrutar de un 50% de descuento en el IBI”, advirtió Eduardo Flores.

“Estos comercios tienen sus problemas, por ejemplo, las panaderías, la lucha por el pan de las grandes superficies, o las grandes cadenas de producción en otras empresas que manufacturan. La Cámara le ofrece programas adicionales como las tiendas on line o el Sevilla Digital Retail y herramientas de IAy marketing digital”, afirmó Ana Llamas, del departamento de Internacional, Competitividad y Emprendimiento de la Cámara.

“Los comercios minoristas están muy afectados por las grandes superficies y están abocados a la desaparición si no se reinventan y adaptan a los nuevos tiempos”, afirmaron.

Desde la Cámara de Comercio afirman que la pervivencia en los municipios de las tiendas de toda la vida han contribuido al mantenimiento de muchos empleos en los pueblos e, incluso, a la creación de otros. “Sería bueno que los ayuntamientos reflexionen sobre la posibilidad de dar algunas ayudas a estas empresas que contribuyen a la economía rural”, afirmó.

El Distintivo Comercio Emblemático de la Provincia de Sevilla es un reconocimiento que, en colaboración con los Ayuntamientos y Asociaciones Empresariales, otorga la Cámara de Comercio de Sevilla a comercios de la provincia y que tiene como principal objetivo poner en valor y apoyar a los comercios que, por su trayectoria, antigüedad, relevancia histórica, arraigo social o aportación al patrimonio comercial y cultural, se han convertido en referentes de la provincia de Sevilla.

Los primero 16 establecimientos con este reconocimiento son: Alfarería y Cerámica Monje de Lora del Río, Artesanos Villamil de Villaverde del Río, Casa Anselmo de Lebrija, Casa Fernando Morato de Las Cabezas de San Juan, Casa Marchena de Lebrija, CBH Modas de Las Cabezas de San Juan, Ciclos Quirós de El Viso del Alcor, Drogueria Navarro de Carmona, Ecomueble de Lora del Río, Horno Rabesa de Alcalá de Guadaíra, Manufacturas Moya de Herrera, Pastelería La Centenaria de Alcalá de Guadaíra, Pérez Ávalos Moda de Fuentes de Andalucía, Tejidos Rocha de Las Cabezas de San Juan y Toldos Chamorro de Dos Hermanas