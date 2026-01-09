Coria del Río aprueba el presupuesto de 2026 sin subir los impuestos

La gestión económica del ayuntamiento de Coria del Río vuelve a mostrar su solvencia un año más. Con la llegada de 2026, el Consistorio ha aprobado el Presupuesto inicial para los próximos doce meses, destacando tres pilares básicos: no suben impuestos ni tasas; la apuesta por los barrios y los servicios; y hacer del municipio un destino atractivo para las inversiones externas. Un presupuesto que ha sido aprobado por mayoría absoluta en el pleno y al cual los grupos de la oposición, un año más, no han presentado ni una enmienda.

En el ámbito de los impuestos, Coria del Río lleva doce años sin subir el IBI por iniciativa propia. Solo el primer año de gobierno de los andalucistas, cuando tuvo que subirlo obligatoriamente debido al plan de ajuste aprobado años atrás por los grupos municipales de PSOE y abstención del PP. El portavoz del gobierno y delegado de Hacienda, José Antonio Sánchez, indicó en el pleno: "continuamos mejorando sin tener que acudir al bolsillo de los corianos y corianas. No necesitamos subir la carga fiscal, a pesar de que los precios del mercado han subido de forma exagerada en los últimos años. La gran gestión económica de los recursos municipales del alcalde, Modesto González, nos permite poder seguir trabajando por la localidad sin tener que subir los impuestos locales". Este dato de buena gestión económica viene acompañado por otros como cumplir el plazo de pago a proveedores, no tener deudas con los bancos o disponer de un remanente de tesorería positivo año tras año que posibilita un plan de inversiones propio.

En cuanto a la apuesta por el municipio, el presupuesto contempla un importante aumento en la partida destinada a salarios debido a las nuevas plazas que se ofertarán, entre las que hay más de 70 de auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar por el bienestar de los mayores y personas vulnerables. En este punto, el portavoz del gobierno recordó que “el ayuntamiento asume asuntos que no nos corresponden, como la ayuda a domicilio, que tendría que ser pagado por la Junta de Andalucía, que supone un coste de más de 2 millones de euros a las arcas municipales porque no llega todo el dinero necesario desde el gobierno autonómico, no pagan las bajas médicas, ni las vacaciones, ni las subidas salariales, y nosotros no vamos a dejar sin asistencia a quienes más lo necesitan, aunque no nos corresponda pagarlo".

Además, el nuevo presupuesto sigue apostando por la creación de actividades, la mejora de infraestructuras, el aumento de la seguridad, el apoyo empresarial y la adquisición de patrimonio municipal de suelo, lo que dará lugar a viviendas de VPO en el futuro. Este ámbito es destacable porque hasta hace poco el Ayuntamiento no contaba con suelo municipal, ya que fue embargado antes de 2013 por la deuda millonaria que acarreaba en las sociedades municipales, que llegó a alcanzar los 45 millones de euros. En la actualidad la deuda bancaria asciende a cero euros, sólo se incluyen los anticipos que se piden a Diputación.

En lo que respecta a la financiación externa, el presupuesto refleja los más de 7 millones de euros de los nuevos fondos europeos de los que ha sido beneficiario el municipio. Antes era impensable entrar en los planes de la Unión Europea para realizar proyectos cofinanciados y ahora Coria del Río lo ha logrado en dos convocatorias consecutivas, demostrando su fiabilidad y transparencia para la gestión del dinero público.

El portavoz del gobierno terminó mostrando su lamento por disponer de 20 millones de euros en el banco y no poder emplearlos. Se trata de una cifra histórica, pero las normas aprobadas por PSOE y PP en Europa sólo permiten que esos fondos se usen para pagar intereses bancarios.