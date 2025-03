Once

El Cuponazo de la ONCE reparte dos millones de euros entre Villanueva del Ariscal y Guillena

La suerte del Cuponazo de la ONCE ha vuelto a sonreír a la provincia de Sevilla. Solo dos semanas después de que dejara 800.000 euros entre Écija y Camas, el sorteo de este viernes ha repartido más de dos millones de euros en la provincia, con 1,6 millones de euros en premios mayores en Villanueva del Ariscal, 400.000 euros en Guillena y otros 40.000 euros en Arahal.

La mayor fortuna la ha dado Antonio Blanco en Villanueva del Ariscal donde vendió ayer 40 cupones premiados con 40.000 euros cada uno repartiendo así 1,6 millones de euros en la plaza del Ayuntamiento, incluida la propia sede municipal. Anoche el pueblo estalló en júbilo y no hubo que esperar muchos minutos para que, celebrado el sorteo, la noticia corriera por las calles de la localidad sevillana. “No paran de llamarme”, decía entre nervioso y feliz Antonio.

“Aquí la gente está aburrida porque nunca toca nada y yo les decía; ya tocará, ya tocará. Y ha tocado en el Ayuntamiento, en los bares del centro, por todo el pueblo”, explica rápido. “Mi ilusión era dar un premio grande porque es un pueblo necesitado, con mucha gente mayor, y siempre he sido muy positivo, por eso me alegro tanto, estoy muy feliz”, resume tras reconocer que no ha podido dormir esta noche y que se siente devoto del Gran Poder y del Betis.

En Guillena, Jesús Manuel Grueso, vendedor desde 2022, vendió otros diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman 400.000 euros, en la localidad sevillana. Grueso llevó la suerte a las puertas de un supermercado de la avenida Justo Padilla, la principal del pueblo. “Ha sido una sorpresa”, decía anoche nada más saber que había dado también suerte a sus vecinos. “Es una alegría por la gente, la verdad que sí, vendrá muy bien esta lluvia de tantos miles de euros”, afirma.

Y José Manuel Morillas también vendió otro cupón premiado con 40.000 euros en Arahal, así que este Cuponazo ha repartido en total 2.040.000 euros en la provincia de Sevilla. Otro cupón agraciado con otros 40.000 euros se vendió en Málaga en un sorteo que ha repartido 11,1 millones de euros en premios mayores entre las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Navarra.