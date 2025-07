Los empleados municipales denuncian al Ayuntamiento de Mairena del Alcor por no retirar amianto de las calles

El comité de empresa del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha denunciado al equipo de gobierno ante la Inspección de Trabajo por no retirar de la vía pública materiales que considera "peligrosos" porque contienen amianto a pesar de que ya realizó esa petición hace más de un año. "Pese al plazo razonable concedido, el Ayuntamiento no ha procedido a la retirada de los materiales descritos y calificados como peligrosos, que están ubicados al aire libre en una zona transitada diariamente por los trabajadores municipales", lamentan los representantes de los trabajadores laborales municipales, que también han presentado otra denuncia porque el Consistorio, en manos del PP, no lo incluye "con voto" en el Comité de Seguridad y Salud.

Los denunciantes hablan en su escrito de un "acopio de desechos, despojos y materiales de construcción que contienen amianto o fibrocemento" y consideran que “este incumplimiento a los efectos de prevención de riesgos laborales está suponiendo que los empleados públicos del Ayuntamiento y de sus entes dependientes estén expuestos a MCA [Material Contaminante de Amianto]", con el peligro que eso implica, agravado porque "no están dotados de los Epis [equipos de protección individual] adecuados". Además, "no han sido formados convenientemente en la manipulación de MCA".

En su solicitud inicial de retirada del material tóxico, formulada el 25 de junio de 2024, el comité pidió al Ayuntamiento "que retirase con la mayor celeridad posible los materiales potencialmente peligrosos" a través de una "empresa cualificada". Más de un año después, el comité lamenta que el Consistorio "tampoco ha informado ni enviado documentación alguna referente a la solicitud realizada"

Además de solicitar la verificación de esos "incumplimientos" por parte del Consistorio, los empleados municipales reclaman a la Inspección que requiera al Ayuntamiento "la retirada inmediata por parte de empresa especializada de los materiales peligrosos" y que le incoe un "procedimiento sancionador" por infracción del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, "tipificada como grave”.

"El equipo de gobierno del PP agrava esta situación dejando sin voto a los representantes de los trabajadores laborales en el Comité de Seguridad y Salud tal como obliga la Ley, hecho por el que también han denunciado ante la Inspección de Trabajo", anuncia también el presidente del comité de empresa, David Jiménez.

En la denuncia solicitan que “verifique el incumplimiento del Ayuntamiento de Mairena del Alcor” y que “se requiera al Ayuntamiento la inmediata modificación del Reglamento de funcionamiento interno del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y entes dependientes”, así como la apertura del "procedimiento sancionador correspondiente".