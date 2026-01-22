Denuncian que un sólo médico cubra en Aznalcóllar "consultas, urgencias y avisos domiciliarios"

El Sindicato Médico de Sevilla denuncia el colapso asistencial en Aznalcóllar, donde, asegura, que se ha dado la circunstancia de que, de una plantilla de cuatro facultativos, "un único médico haya tenido que asumir consultas, urgencias y avisos domiciliarios, ante la falta de sustituciones y refuerzos".

"El consultorio, que cuenta con una plantilla teórica de cuatro médicos, ha llegado a quedarse con un único facultativo para atender consultas programadas, urgencias presenciales y avisos domiciliarios prioritarios", recoge el sindicato en un comunicado.

Denuncia que esta situación no es puntual ni inesperada, sino conocida desde hace días por la administración, sin que se hayan adoptado medidas efectivas para garantizar la atención sanitaria ni proteger a los profesionales. "Estamos hablando de un riesgo evidente para la calidad asistencial y la seguridad clínica de los pacientes, además de un desgaste físico y emocional extremo para el único médico que permanece activo", advierten desde el colectivo.

Según el sindicato, la sobrecarga en Aznalcóllar se enmarca dentro de un problema más amplio que afecta a la Zona Básica de Salud de Sanlúcar la Mayor, que da cobertura a más de 65.000 vecinos de Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilleja del Campo, Espartinas, Sanlúcar la Mayor y Umbrete. Según los médicos, "plantillas de cuatro o cinco profesionales funcionan habitualmente con sólo dos, mientras las bajas laborales, permisos o reducciones de jornada no se sustituyen de forma sistemática".

"La falta de planificación y de recursos convierte la actividad diaria en un esfuerzo extremo. Las guardias son interminables y un único médico puede atender más de 100 pacientes en 24 horas", explica el Sindicato Médico de Sevilla. "Esta sobrecarga está provocando que muchos facultativos busquen trasladarse a otras zonas y que resulte cada vez más difícil atraer a nuevos profesionales", añaden.

El sindicato subraya también el impacto que esta situación tiene sobre la población. "La atención sanitaria se ve claramente deteriorada y aumenta la frustración social, lo que incrementa el riesgo de conflictos y agresiones en los centros de salud", describe. Como ejemplo reciente, citan las pintadas amenazantes dirigidas a trabajadoras de atención al usuario en el consultorio de Bollullos de la Mitación.

Ante este escenario, el Sindicato Médico de Sevilla exige "de manera urgente la sustitución inmediata de los profesionales ausentes, una mejor coordinación de los recursos humanos y soluciones estructurales que garanticen condiciones laborales seguras y atención sanitaria de calidad". "Si no se adoptan medidas inmediatas, nos veremos obligados a denunciar por todos los cauces legales la dejación de funciones de quienes tienen la responsabilidad constitucional de gestionar la sanidad pública", advierten.

El sindicato concluye recordando que "sólo con condiciones laborales dignas y sostenibles, los médicos podrán ejercer de manera ética y responsable, priorizando la vida y la salud de los pacientes, sin que el sistema sanitario dependa del esfuerzo extremo de unos pocos".