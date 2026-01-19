Pintadas amenazantes contra el personal sanitario del consultorio de Bollullos

Las pintadas contra el personal sanitario en la puerta del centro de salud de Bollullos de la Mitación.

El centro de salud de Bollullos de la Mitación amaneció este lunes con pintadas amenazantes dirigidas al personal administrativo, según ha confirmado el sindicato CSIF. Entre los mensajes escritos en las paredes se leían expresiones como: “Muerte, la puta del mostrador”, “Perra” e “Hija de puta”.

CSIF ha denunciado nuevamente estas amenazas a profesionales sanitarios y ha reclamado a la Consejería de Sanidad que adopte medidas efectivas para poner fin a lo que califica como una "lacra insoportable". La denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil. La plantilla del centro se encuentra conmocionada por el contenido de las pintadas, que expresan directamente amenazas de muerte.

Alejandra Gómez, delegada de CSIF en Aljarafe, ha explicado en declaraciones a este periódico que la mañana de este lunes, al abrir el centro, las administrativas encontraron dichos mensajes ofensivos en la puerta. Gómez subraya que la semana pasada no se produjo ningún incidente significativo en el centro.

Según el mismo testimonio, en el consultorio de Bollullos de la Mitación trabajan tres administrativas, quienes a menudo se enfrentan a quejas de pacientes debido a la falta de disponibilidad de citas Gómez destaca que las agendas habían estado cerradas la semana pasada, lo que limitaba la posibilidad de dar citas. Este lunes las citas se habían desbloqueado a nivel del Aljarafe, por lo que el ataque no tiene relación con conflictos recientes en el centro.

"El personal administrativo y los celadores en urgencias son la primera puerta de entrada a la atención sanitaria. Muchas veces tienen que comunicar a los pacientes que no hay citas disponibles, algo que no está en sus manos", afirma Gómez. "Las administrativas están muy afectadas porque no saben quién podría haber realizado estas amenazas ni si podrían llegar a más", apostilla.

La Guardia Civil investiga el incidente, mientras que CSIF insiste en la necesidad de medidas que garanticen la seguridad del personal sanitario.