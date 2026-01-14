Un paciente siembra el miedo en el centro de salud de Brenes tras atrincherarse y amenazar al personal

La barra de madera con la que el detenido destrozó la puerta de acceso al centro de salud.

Una nueva agresión en el ámbito sanitario ha vuelto a encender las alarmas en la provincia de Sevilla. Un individuo fue detenido este lunes tras irrumpir de forma violenta en el centro de salud de Brenes, donde profirió gritos y amenazas contra el personal sanitario y causó daños materiales en las instalaciones.

Según han confirmado testigos presenciales, el individuo accedió al centro con actitud agresiva y llegó a romper una puerta de acceso antes de increpar verbalmente a los profesionales. Posteriormente, se encerró en una de las salas del centro de salud, manteniendo su comportamiento violento durante varios minutos, aunque finalmente abandonó el lugar sin llegar a agredir físicamente a los trabajadores. Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el centro y procedieron a la detención del agresor.

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) ha condenado de forma rotunda este nuevo episodio de violencia y ha reiterado su rechazo a cualquier actitud violenta, ya sea física o verbal, contra los profesionales sanitarios y las instalaciones dedicadas a la atención a la salud. Desde el Colegio advierten de que este tipo de comportamientos "suponen una grave lacra que tiene un fuerte impacto no solo en los profesionales, sino también en el resto de usuarios del sistema sanitario público".

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de agresiones al personal sanitario en Andalucía. El sindicato UGT ha denunciado recientemente que profesionales sanitarios están siendo grabados en su lugar de trabajo, tanto en audio como en vídeo, para posteriormente ser intimidados a través de redes sociales. Según la central sindical, estas prácticas vulneran el derecho a la intimidad y constituyen una nueva forma de agresión, cada vez más frecuente en los centros públicos de salud.

La alarma se ha intensificado tras otros episodios recientes en Sevilla, como el ocurrido la pasada semana en el centro de salud El Porvenir, donde un médico de familia fue víctima de amenazas, insultos y coacciones por parte de una paciente durante una consulta urgente, según denunció el Sindicato Médico de Sevilla.

Para hacer frente a esta problemática, la Junta de Andalucía creó a finales de 2025 el Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios, un órgano asesor destinado a prevenir y sancionar la violencia en el sector y en el que participan administraciones, fuerzas de seguridad y colegios profesionales.