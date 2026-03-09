Descubren dos murallas del siglo XII en el castillo de Alcalá de Guadaíra

Una investigación arqueológica en el castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha permitido identificar dos nuevas estructuras amuralladas del siglo XII en la zona norte del recinto fortificado. Los hallazgos apuntan a la existencia de un punto de acceso desconocido hasta ahora en este flanco de la fortaleza, orientado hacia las Riberas del Guadaíra y el Puente del Dragón.

El Ayuntamiento ha informado que los trabajos arqueológicos se han desarrollado en el exterior de la muralla norte, en el entorno de la Torre del Homenaje, como parte de los estudios previos necesarios para redactar el proyecto de conservación de esta área. La zona, afectada por el paso del tiempo y la vegetación invasiva, requería una documentación científica que permitiera interpretar los restos observables de manera fragmentada.

El delegado de Patrimonio, Christopher Rivas, ha adelantado que la investigación ha sido dirigida por el arqueólogo Enrique Domínguez, especialista en esta fortificación sevillana. Los trabajos se han centrado en la liza exterior, donde la maleza había dificultado el estudio sistemático de las estructuras conservadas.

Identificación de dos líneas defensivas

Los arqueólogos han identificado dos zonas amuralladas diferenciadas, una situada en posición más exterior y otra más próxima a la Torre del Homenaje. Esta disposición arquitectónica sugiere la presencia de un acceso defensivo desde el norte del castillo, un dato que modifica la comprensión actual sobre los sistemas de entrada a la fortaleza medieval.

Próximos pasos en la investigación

Los datos obtenidos mediante esta investigación, documentación y planimetría han contado con la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Durante los próximos meses, estos resultados serán analizados en profundidad y cotejados con estudios anteriores realizados en el conjunto fortificado.

La información recopilada se incorporará a la memoria del proyecto de redacción que definirá las intervenciones necesarias para la conservación de esta zona del castillo. Cabe destacar que en este mismo entorno se desarrolló durante 2025 el estudio del Alcázar Real, en el área anexa a la Torre del Homenaje.