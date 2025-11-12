Desmantelada una red con 45 detenidos dedicada a la fábrica y venta de tabaco de contrabando en Sevilla

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación, distribución y venta de cajetillas de tabaco de contrabando, con un total de 45 personas detenidas en distintas localidades de la provincia de Sevilla.

Según ha informado el instituto armado, la operación, denominada Itálica 150 Kanterpin, comenzó a mediados de 2024 tras varias denuncias ciudadanas y avisos de la Asociación de Estanqueros de Sevilla, que alertaron de un aumento significativo en la venta ilícita de tabaco en la provincia.

La investigación permitió descubrir que la red adquiría hoja de tabaco que posteriormente picaba y manipulaba sin ningún tipo de control higiénico-sanitario, en naves y parcelas rústicas en condiciones insalubres. El producto carecía de etiquetado y trazabilidad, y era distribuido a pequeños comercios que servían como puntos de venta encubiertos.

Los integrantes de la organización utilizaban domicilios, trasteros y naves industriales cerradas al público para ocultar la actividad. Además, empleaban tiendas de alimentación, quioscos y locales 24 horas como establecimientos “pantalla”, donde escondían las cajetillas en zonas de difícil acceso durante las inspecciones.

La primera fase de la operación se centró en Coria del Río, epicentro de la actividad ilícita, aunque también se detectaron puntos de venta en Bormujos, Benacazón, La Rinconada, Lebrija y Bollullos de la Mitación.

Los agentes identificaron como cabecilla a una mujer natural de Coria del Río, quien, junto con familiares y allegados, dirigía la fabricación y distribución desde una nave industrial en La Rinconada. Durante las investigaciones también se localizaron tres "guarderías" de tabaco en Guillena, Alcalá de Guadaíra y Utrera, donde se almacenaba y preparaba la materia prima antes de su envío a la nave principal.

La red contaba incluso con una clínica dental que, en su laboratorio, escondía máquinas industriales de fabricación y empaquetado de cigarrillos, y con un taller clandestino en Salteras donde un ingeniero reparaba las máquinas empleadas para el picado y empaquetado del tabaco.

Con la operación Itálica 150 Kanterpin, la Guardia Civil da por desmantelada una de las mayores redes de contrabando de tabaco detectadas en los últimos años en Sevilla, con una estructura compleja y ramificada en múltiples municipios.