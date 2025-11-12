Detenidos 20 miembros de un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en Las Cabezas de San Juan

La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles una organización criminal integrada por miembros de un mismo clan familiar, dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en la pedanía de Marismillas, perteneciente a la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan.

La operación policial se ha saldado con la detención de 20 personas y la intervención de cerca de una tonelada de marihuana, además de varias armas de fuego y un vehículo de alta gama.

Según ha informado el propio cuerpo policial, la investigación comenzó a principios del pasado mes de agosto y ha concluido con la detención de los principales responsables del grupo, a quienes se les atribuye la producción, recolección, envasado y distribución de los cogollos de marihuana.

Los detenidos afrontan cargos por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Tres de ellos ya han ingresado en prisión.

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un amplio operativo en el que participaron más de 150 agentes, durante el cual se realizaron once registros domiciliarios. En ellos se incautaron más de mil kilos de marihuana y dos kilos de cocaína, además de diversas armas, entre ellas una pistola, una escopeta recortada, dos escopetas del calibre 12, una carabina modificada para disparar munición real, dos carabinas de aire comprimido y un bastón extensible, un vehículo de alta gama y más de 4.000 euros en efectivo.

La operación se enmarca en las actuaciones conjuntas que mantienen de forma permanente la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.