Detenido en Castilleja por una triple infracción de seguridad, orden y patrimonio

La mañana del martes se produjo la detención de un hombre en Castilleja de la Cuesta, en una operación conjunta con la Policía Local de Castilleja de Guzmán, por presuntos delitos contra la seguridad vial, el orden público y el patrimonio.

Según informaron fuentes policiales, los hechos se iniciaron cuando una agente de la Policía Local de Castilleja de Guzmán detectó un vehículo que circulaba a gran velocidad y carecía de seguro obligatorio. Al percatarse de una infracción cometida en su presencia, la agente activó los dispositivos de emergencia para que el conductor detuviera la marcha. Sin embargo, lejos de obedecer, el hombre embistió el vehículo policial causando daños leves, aunque la pericia de la agente evitó un impacto de mayor gravedad.

Acto seguido, el conductor emprendió la huida a gran velocidad por la carretera SE-3402 en dirección a Castilleja de la Cuesta, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía debido a su conducción temeraria. Finalmente, fue interceptado a la altura del hospital de la localidad, donde el denso tráfico impidió que continuara su fuga.

Hallazgo de elementos ilegales y resultado positivo en drogas

Durante la intervención policial, se constató que el sujeto portaba diversos elementos ilegales en el vehículo y arrojó un resultado positivo en el test de detección de cocaína. Además, se verificó que el automóvil carecía de seguro obligatorio.

Cargos y medidas adoptadas tras la detención

Ante los hechos descritos, se procedió a la detención del individuo por presuntos delitos contra la seguridad vial (conducción temeraria), contra el orden público (atentado) y contra el patrimonio (daños a bien público). El detenido no contaba con un domicilio conocido.

Asimismo, se incoaron expedientes por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, tenencia de drogas, posesión de armas u objetos peligrosos y carecer del seguro obligatorio. El vehículo quedó depositado a disposición judicial.

Reconocimiento a la profesionalidad de la agente

Desde las autoridades se destacó la labor y diligencia de la agente de la Policía Local de Castilleja de Guzmán, quien puso en riesgo su propia integridad para velar por la seguridad ciudadana y lograr la detención de un individuo potencialmente peligroso, evitando así males mayores.