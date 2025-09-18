Dos detenidos más en el caso de la anciana hallada muerta en su casa de Las Cabezas

Dos detenidos por la muerte de una anciana en Las Cabezas el pasado enero.

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Las Cabezas de San Juan presuntamente relacionados con la muerte violenta de una vecina de la localidad de 79 años el pasado 27 de enero, unos hechos por los que en marzo fue detenido un tercer hombre, que se encuentra en libertad provisional.

Según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, los dos nuevos detenidos fueron arrestados el pasado martes y se les investiga por su presunta implicación en los hechos y por encubrimiento, respectivamente.

En un comunicado, la Guardia Civil ha concretado que al segundo se le habrían encontrado efectos sustraídos a la víctima.

Las pesquisas se han desarrollado mediante un exhaustivo trabajo de investigación que ha combinado indicios científicos recogidos en el lugar del crimen, análisis tecnológicos avanzados y numerosas declaraciones testimoniales, lo que ha resultado determinante para el avance de la investigación.

La Guardia Civil ha destacado la esencial contribución de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, cuyo trabajo siempre es indispensable para la resolución de este tipo de delitos.

Ha resaltado que la coordinación de las distintas unidades implicadas ha permitido esclarecer un delito de especial gravedad y sensibilidad social, garantizando la detención de todos los responsables.

De uno de los detenidos esta semana, investigado por presunta colaboración en homicidio y robo con violencia, se ha informado que se encuentra en libertad provisional tras declarar ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Lebrija (Sevilla), sin que se haya concretado la situación procesal del segundo.

El resultado preliminar de la autopsia practicada a la mujer, de 79 años, determinó en su momento que la víctima murió por estrangulamiento con las manos y que no presentaba signos de haber sufrido una posible agresión sexual, después de que se hubiera apuntado que el cadáver podría haber sido encontrado semidesnudo.

El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado la tarde del 27 de enero en su vivienda de la calle Tarragona de Las Cabezas de San Juan, donde los agentes se encontraron abierta la puerta principal del inmueble, que estaba "revuelto" y con cajones abiertos.