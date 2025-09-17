Detenidos un hombre y una menor por estafar casi 10.000 euros a una vecina de Bollullos con el timo del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil ha culminado una investigación que ha llevado a la identificación de dos personas, incluida una menor de edad, presuntamente implicadas en una estafa que superó los 9.600 euros, perpetrada mediante el conocido método del hijo en apuros contra una vecina de Bollullos de la Mitación.

El fraude, que la Guardia Civil ha recordado que consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo o hija, busca manipular emocionalmente a la víctima para que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por los estafadores. En este caso, la víctima fue contactada por mensajería instantánea por una persona que se hizo pasar por su hija, solicitándole dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema.

Convencida por el engaño, la mujer realizó un total de ocho transferencias e ingresos en efectivo por un importe total de 9.680 euros a varias cuentas bancarias abiertas online a nombre de los presuntos autores. Tras percatarse de la estafa, la vecina denunció los hechos ante la Guardia Civil, lo que activó la investigación por parte del Equipo@ de la Comandancia de Sevilla.

Las pesquisas han sido exhaustivas, incluyendo el análisis de evidencias digitales, el rastreo de movimientos bancarios y el visionado de grabaciones de seguridad. La investigación contó con la colaboración crucial de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.

Como resultado de las diligencias, los agentes lograron bloquear 950 euros del dinero estafado, que permanecieron retenidos en las cuentas receptoras, evitando así su pérdida total. Sin embargo, el resto de los fondos fue retirado en efectivo poco después de los ingresos.

La investigación ha permitido identificar a los autores de los hechos: un varón y una menor de edad, quienes operaron conjuntamente para la retirada de los fondos. Las diligencias correspondientes han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sanlúcar la Mayor y a la Fiscalía de Menores de Sevilla.

La Guardia Civil insiste en la importancia de verificar siempre la identidad de quienes solicitan dinero por canales no habituales, especialmente en situaciones de urgencia, para evitar caer en este tipo de engaños.