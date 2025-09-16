Golpe al narcotráfico en Arahal: siete detenidos en una operación policial

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Arahal ha culminado esta noche con la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una red dedicada a abastecer de combustible a narcolanchas.

Según ha avanzado El Pespunte y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, el operativo comenzó esta tarde en un punto de la provincia de Cádiz, donde varios vehículos camuflados siguieron a un camión cisterna cargado de combustible. El vehículo llegó hasta una nave en Arahal, próxima a la A-92, sin que los ocupantes advirtieran que estaban siendo vigilados.

En ese momento, los agentes de la Policía Nacional, junto con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, intervinieron y detuvieron a las siete personas que se encontraban en el interior.

La nave ha sido precintada, con el camión aún dentro, y la operación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Las fuentes consultadas destacan lo inusual del operativo, ya que el combustible estaba presuntamente preparado para abastecer narcolanchas en una localidad situada a unos 50 kilómetros de Sevilla capital, lejos del río Guadalquivir y de las zonas habituales de estas actividades ilícitas.