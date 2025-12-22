La Diputación de Sevilla cofinanciará junto al Ayuntamiento de Lebrija la construcción de 28 viviendas públicas

El Ayuntamiento de Lebrija construirá un total de 28 nuevas viviendas públicas en régimen general destinadas a la venta, gracias al apoyo y la cofinanciación de la Diputación de Sevilla. Esta actuación se enmarca dentro de la línea 2 de ayudas provinciales para la promoción de vivienda pública y supone un importante avance en las políticas municipales de acceso a la vivienda.

El alcalde de la ciudad, Pepe Barroso, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, han mantenido este sábado una reunión de trabajo en la que se han abordado distintos asuntos de interés municipal, entre ellos el impulso a estas promociones de vivienda y otras inversiones estratégicas para la ciudad.

Además del programa de vivienda pública, el apoyo del ente provincial permitirá al Ayuntamiento de Lebrija ejecutar otros proyectos relevantes, como la construcción de la nueva Jefatura de la Policía Local o la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales y la implantación de placas solares de autoconsumo.

Detalle de las promociones de vivienda pública

Las 28 viviendas se distribuirán en cinco actuaciones ubicadas en distintos puntos del municipio:

Calle San Francisco: Construcción de 4 viviendas públicas, con un presupuesto estimado de 526.157,76 euros, de los cuales la Diputación de Sevilla aporta 200.000 euros, y el Ayuntamiento 326.157,76 euros.

Calle Tormes: Construcción de 4 viviendas públicas, con un presupuesto de 484.574,76 euros, una subvención provincial de 200.000 euros y una aportación municipal de 284.574,76 euros.

Calle Navia: Construcción de 5 viviendas públicas, con un presupuesto estimado de 635.145,00 euros, subvencionados con 250.000 euros por la Diputación y 385.145,00 euros por el Ayuntamiento.

Calle Andrés Sánchez de Alva esquina calle Victoria : Construcción de 8 viviendas públicas, con un presupuesto de 975.668,22 euros, una subvención de 400.000 euros y una aportación municipal de 575.668,22 euros.

Calle Juan Peña 'El Lebrijano': Construcción de 7 viviendas públicas, con un presupuesto estimado de 962.906,34 euros, de los que 350.000 euros corresponden a la subvención provincial y 612.906,34 euros a la aportación del consistorio.

En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión global aproximada de 3,58 millones de euros, con una subvención total de la Diputación de Sevilla de 1,4 millones de euros, reafirmando el compromiso conjunto de ambas administraciones con el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible de Lebrija.

El alcalde ha destacado que este programa de "vivienda pública es una respuesta directa a una de las principales necesidades de la ciudadanía y un ejemplo de colaboración institucional eficaz al servicio del interés general".

Acerca de la política de vivienda que la Diputación está desplegando en el territorio sevillano, Javier Fernández ha enfatizado que el urbanismo público debe convertirse en eje estratégico para solventar el problema de la vivienda. "Hay que poner suelo público en juego para rebajar precios y evitar la especulación y, así, colocar la accesibilidad a una vivienda como prioridad absoluta de la política". Y ha añadido: "La vivienda debe ser un bien básico, no un lujo. Y desde ese enfoque, una VPO no debe superar el 33 % de los ingresos familiares y para ello practicamos esta política de subvenciones directas, movilizando 70 millones de euros en 31 municipios para construir entre 1.200 y 1.500 viviendas’, ha detallado el presidente provincial”.