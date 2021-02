Las drogas y un error judicial obligan a cambiar de nombre a un joven de Bollullos

"Venga, vuelvo a subir el hilo de por qué me tuve que cambiar el nombre por culpa de las drogas y más cosas". Así da inicio Juan Antonio a un desternillante hilo de 40 tuis en el que narra las peripecias que vivió para poder pasar a llamarse Nathan (pronunciado 'Neizan'), obligado por un error judicial y por esas casualidades de la vida que te llevan a compartir identidad (nombre compuesto completo y ambos apellidos) y parte de la denominación del lugar de residencia (Bollullos) con un señor al que de manera reiterada le multan por tenencia de cannabis y al que nuestro protagonista acaba rogado, tras meses de angustia, "deja ya los porros que me vas a arruinar".

El principio de esta historia arranca cuando Juan Antonio Pinto Fernández, de Bollullos del Condado (provincia de Huelva) recibe una inesperada notificación del Gobierno de España.

Pues abrimos la carta, y me encuentro que me habían pillado en BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla) con 0,6g de Cannabis y una multa de 600 euros, con todos mis datos, incluido DNI pic.twitter.com/RWHBHMXfCr

Imagine la sorpresa de Juan Antonio, que no había pisado en su vida Bollullos de la Mitación (Sevilla) ni fumado porros, ni cannabis... hasta el punto de preguntarse:

"Cómo c... me han pillado ahí?".

La memoria le da la respuesta...

Todo era fruto de una confusión burocrática, de un error judicial debido a la existencia de un Juan Antonio Pinto Fernández de Bollullos, pero no de la Mitación, sino del Condado..: "Bad Juan Antonio", como termina apodándole Nathan, que recuerda que su madre al pedir cita en el pedriatra siendo niño contó que había otro chiquillo que se llamaba idénticamente igual, pero que residía en el otro 'Bollullos'.

Juan Antonio inicia un conversaciones en las dependencias de la guardia civil para demostrar su identidad y el error cometido y pedir que borren estos falsos antecedentes. Pero su madre, no satisfecha con la rectificación de los agentes, pide ver a la jueza para cerciorarse de la anulación de la errónea sentencia que le obligaba a pagar 600 euros por tenencia de drogas.

Finalmente lo consigue, pero una madre es una madre y de ver tanto días a su hijo sometido a la presión del "estrés y ansiedad", idea la única forma de zanjar este asunto para siempre y evitar que su hijo volviera a ser víctima de más confusiones ni se viera manchado por las 'oscuras' peripecias de 'Bad Juan Antonio": un cambio de nombre.

PERO MI MADRE QUE ES MUY MI MADRE, POR SUS SANTOS OVARIOS QUE ME TENÍA QUE CAMBIAR EL NOMBRE, pues nada, que rellenamos los papeles para cambiármelo a Nate (diminutivo de Nathan)



QUE LA JUEZA ME LO RECHAZA PORQUE NO ES UN NOMBRE ESPAÑOL, TÓCATE LOS COJONES, TUS MUERTOS PISAOS pic.twitter.com/ARZXPRe9wH