Las entradas para los tres primeros espectáculos del festival flamenco Duende salen a la venta

Las entradas para acudir a los tres primeros espectáculos del nuevo Festival Flamenco Duende, organizado por la Diputación de Sevilla, saldrán a la venta partir del próximo lunes, al precio unitario de 10 euros.

Se trata de las entradas para los recitales que tendrán lugar esa misma semana: el jueves 16 de octubre en el Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera, con María Terremoto; el viernes 17 en la Casa de la Cultura de Bollullos de la Mitación, con José Mercé; y el sábado 18 en la Casa de la Cultura de Marinaleda, con Israel Fernández.

Como se anunció, el 50% de los tiques se reservan para la venta online, a través de la plataforma www.giglon.com y se pondrán a la venta el lunes 13, a partir de las 08:00.

El otro 50% de las entradas se reservan para venta física que, dado que el lunes es festivo, se abrirá a partir del martes 14 de octubre, en horario comercial, en los respectivos municipios donde tienen lugar los espectáculos.

En Utrera, la venta se realizará en la taquilla del teatro. En Bollullos de la Mitación, en la Biblioteca municipal y en Marinaleda, en la misma Casa de la Cultura en la que tiene lugar el espectáculo.

En los tres casos, solo se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por cada comprador que acuda a ventanilla.

Las entradas para el resto de espectáculos se irán poniendo a la venta el lunes de la semana en la que tenga lugar cada uno de ellos.

La programación de la primera edición del Festival Flamenco Duende organizado por el área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación se desarrollará entre el 16 de octubre al 28 de noviembre en 15 teatros de municipios de la provincia.

Es una de las grandes novedades en la programación cultural de la institución para este otoño de 2025, por la diversidad de escenarios y por la calidad de los artistas que acuden.

LA PROGRAMACIÓN