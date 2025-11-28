Estepa se consolida como referente de la música antigua

La voz de la soprano Raquel Andueza, al frente del grupo La Galanía, inaugura el I Festival de Música Antigua de Estepa (FEMAES) este viernes, 28 de noviembre.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepa inaugura hoy el I Festival de Música Antigua de Estepa (FEMAES), con el afán de difundir un patrimonio musical que forma parte de la esencia del municipio sevillano, cuna de grandes intérpretes reconocidos internacionalmente. Para Ascensión Castillo, concejala de Cultura, “nuestro pueblo cuenta con una sólida tradición musical y un conservatorio del que ha salido grandes intérpretes de este género, como el flautista Vicente Parrilla; el instrumentista de cuerda pulsada Jesús Fernández; o el cantante Francisco Rueda, entre otros”.

Este tipo de iniciativas encajan plenamente en una ciudad con una larga trayectoria en agrupaciones y coros de gran envergadura —sin ir más lejos, el coro estepeño Diego de Salazar actuó recientemente en la Catedral de Sevilla—. Además, permiten acercar al público obras y estilos que han marcado la evolución de la música a lo largo de los siglos, fomentando el conocimiento histórico, el disfrute artístico y enriqueciendo la oferta cultural de la localidad ubicándola en el mapa.

La concejala insiste en ofrecer “a todo el pueblo de Estepa, así como a quienes nos visiten, la oportunidad de conocer y disfrutar la música antigua”. Y, para ello, el festival contará con grandes profesionales del género: “La Galanía, con la voz de la soprano Raquel Andueza, nos mostrarán hoy la complicidad del barroco español e italiano. Mañana, sábado, disfrutaremos de La Voce del Tempo, que nos trasladará a la época dorada de la música italiana y a las culturas y exotismo de Marco Polo a través de la Ruta de la Seda. El domingo cerraremos con un concierto dedicado al romancero Sephardica, interpretado por dos músicos multiinstrumentistas especializados en repertorios de los siglos X al XVI, que nos conducirán por esa memoria colectiva transmitida de generación en generación”.

Este evento, concluye Castillo, “promete ser una cita enriquecedora que pondrá en valor la música antigua y nos ayudará a comprender la evolución hacia la etapa actual. Celebrarlo en la emblemática Iglesia de Santa María permitirá unir, además, patrimonio y arte en una experiencia única. Confío en que esta iniciativa se consolide con los años, impulse nuestra cultura musical y motive especialmente a los más jóvenes en su formación artística, reforzando así el lugar de este repertorio histórico en la identidad cultural de Estepa”.

Cartel del evento. / M. G.

Viernes 28 de noviembre, a las 19:00

Se podrá disfrutar del concierto 'Perlas del Seicento', del grupo Raquel Andueza & La Galanía. Raquel Andueza, una voz que se ha convertido en indispensable en el panorama de la música antigua mundial, propone con la complicidad de La Galanía un concierto en torno a la lírica amatoria del primer barroco español e italiano. Un programa que, tomando la pasión como urdimbre, se desarrolla como un auténtico diálogo amoroso: música en estado puro.

Entrada en la Casa de la Cultura o mediante https://www.tickentradas.com/eventos/perlas-del-seicento-estepa-2025-femaes

Sábado 29 de noviembre, a las 19:00

El grupo La Voce del Tempo ofrecerá el concierto 'Un Viaggio per il Tempo'. Bajo este título, nos transportarán a una de las épocas doradas de la música italiana, siguiendo la estela de los lugares exóticos y las culturas vibrantes que Marco Polo descubrió en su famoso viaje a la Ruta de la Seda. Con una cuidada selección de obras del Trescento, contarán la increíble historia del viajante y sus anécdotas más relevantes recogidas en su obra El libro de las maravillas del mundo. Una experiencia musical llena de aventura, emoción y descubrimiento.

Entrada en la Casa de la Cultura o mediante https://www.tickentradas.com/eventos/un-viaggio-per-il-trecento-estepa-2025-femaes

Domingo 30 de noviembre, a las 18:00

Podremos escuchar el concierto 'Romancero' del grupo Sephardica, un grupo musical creado por Emilio Villalba y Sara Marina, músicos multiinstrumentistas especializados en las músicas históricas de los siglos X al XVI. Este concierto es un recorrido musical por el Romancero donde revivimos la antigua tradición de contar historias y mantener viva nuestra memoria colectiva.

Entrada en la Casa de la Cultura o mediante https://www.tickentradas.com/eventos/romancero-estepa-2025-femaes