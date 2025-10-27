Exposición Alcalá del Río sobre san Gregorio de Osset

El Ayuntamiento de Alcalá del Río presentó a los medios de comunicación el pasado miércoles la exposición "Famulus Dei. XXV Aniversario de Alcalde Perpetuo", que desde el 30 de octubre al 22 de noviembre estará instalada en la Casa de la Cultura del municipio. Se trata de una exposición conmemorativa del XXV aniversario del nombramiento de San Gregorio de Osset, patrón de la localidad, como alcalde perpetuo.

Una treintena de creadores, que reinterpretan la figura del santo bajo distintas corrientes artísticas, participan en la muestra. El cartel anunciador ha sido elaborado por la artista Carolina Alises e invita a vecinos y vecinas y visitantes a realizar un recorrido por la rica historia de devoción al santo mediante esta muestra, en la que participan tanto artistas locales como foráneos. El lema de la exposición se toma de la inscripción que aparece en la lápida sepulcral de San Gregorio de Osset, que puede traducirse como ‘siervo de Dios’.

San Gregorio de Osset, nacido probablemente Alcalá del Río, siglo VI y fallecido en la misma localidad el 9 de septiembre del 544, es también conocido como san Gregorio Osetano y san Gregorio Bético. Fue enterrado en la ermita de San Gregorio de Alcalá del Río, donde tuvo una gran devoción y se le atribuyeron milagros por su intercesión. Con la invasión musulmana del siglo VIII esta devoción al santo se fue olvidando. Su tumba fue redescubierta en este lugar tras la Reconquista de la localidad, en 1245.

El horario de apertura al público en la Casa de la Cultura de la exposición ‘Famulus Dei, XXV Aniversario de alcalde honorario y perpetuo’ será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 y los sábados, de 09:00 a 14:00.