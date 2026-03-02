Las fotos de los linces 'Wando' y 'Wadala', liberados en Lora del Rio

Ante la presencia de más de un centenar de personas, dos linces ibéricos fueron liberados en el término municipal de Lora del Río, en la finca pública Dehesa Matallana. La escena, seguida con expectación, simboliza un nuevo paso en la recuperación de uno de los grandes emblemas de la fauna ibérica.

Los ejemplares liberados, Wando y Wadala, regresan al medio natural mediante el procedimiento de suelta dura, equipados con collares de seguimiento que permitirán conocer su evolución y adaptación al territorio. La zona elegida forma parte de un área estratégica de conexión ecológica entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir, clave para el intercambio genético entre poblaciones.

La liberación se enmarca en un momento especialmente positivo para la especie. Andalucía cuenta ya con 836 linces ibéricos censados, 105 de ellos en la provincia de Sevilla, consolidando uno de los mayores éxitos de conservación de fauna salvaje en Europa.