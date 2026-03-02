Dos linces ibéricos liberados en Lora del Río ante más de un centenar de personas

Bajo un cielo nublado y ante más de un centenar de personas, dos linces ibéricos volvieron a Lora del Río. La suelta tuvo lugar en la finca pública Dehesa Matallana, en un acto que refuerza la consolidación de la especie en Andalucía.

Los ejemplares liberados fueron Wando, un macho procedente de Doñana, y Wadala, una hembra nacida en cautividad en Portugal. Ambos fueron reintroducidos mediante suelta dura y equipados con collares de seguimiento para controlar su adaptación al medio.

En el acto participaron la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, el coodinador del proyecto Life Lynx-Connect, Javier Salcedo, y el alcalde de Lora del Rio, Antonio Enamorado, quienes subrayaron el valor de esta liberación en una zona clave de conexión ecológica entre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir.

Andalucía alcanza ya 836 linces ibéricos censados, 105 de ellos en la provincia de Sevilla, en una recuperación que se consolida como uno de los mayores éxitos de la conservación en Europa.