La Guardia Civil desarticula dos redes de cultivo indoor de marihuana en Brenes y Fuentes de Andalucía

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a tres personas y mantiene como investigadas a otras dos en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que ha permitido desmantelar dos plantaciones de marihuana en interior, localizadas en los municipios de Brenes y Fuentes de Andalucía. Además del presunto delito contra la salud pública, a los implicados se les atribuye también un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado el cuerpo policial, la primera actuación tuvo lugar en Brenes, tras recibir indicios de que una nave situada en un polígono industrial podría albergar un cultivo clandestino. Agentes desplegaron entonces un dispositivo de vigilancia que confirmó la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica y detectó un movimiento constante de vehículos procedentes de la provincia de Cádiz.

Con la autorización correspondiente, se practicó un registro en la nave, donde fueron halladas dos salas ocultas con un avanzado sistema de videovigilancia. En su interior se localizaron 1.120 plantas de marihuana en un estado avanzado de floración, listas para su recolección, además de equipamiento destinado al cultivo y procesamiento. También se intervino un vehículo supuestamente empleado para el transporte de la droga. Dos personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas, mientras que otras dos quedaron investigadas por su relación con la plantación.

La segunda operación se desarrolló en Fuentes de Andalucía, donde existían sospechas de otra instalación indoor. Tras el registro de la finca señalada, los agentes requisaron 260 plantas en fase inicial de crecimiento, así como sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto coste económico. También se intervino un arma corta de aire comprimido. Durante la inspección se comprobaron asimismo varios enganches ilegales a la red eléctrica destinados a ocultar el consumo real de la plantación. El propietario de la finca fue detenido.

Con estas actuaciones, los puestos de Brenes y Fuentes de Andalucía han concluido la operación con tres detenidos y dos investigados, todos ellos puestos a disposición judicial por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de electricidad.