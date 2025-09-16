Guillena pasa a ser zona de alerta por virus del Nilo tras la detección de mosquitos infectados en una trampa

Detalle de una de las trampas instaladas en los municipios de la provincia para la detección de virus del Nilo.

Guillena se suma a los municipios andaluces en situación de alerta por fiebre del Nilo Occidental (FNO) tras confirmarse la presencia del virus en una trampa de mosquitos ubicada en las inmediaciones del municipio. Así lo ha comunicado este martes la Consejería de Salud y Consumo, dentro del marco de vigilancia del Programa de Control Integral de Vectores en Andalucía.

La declaración de alerta supone la activación de protocolos especiales de vigilancia, control vectorial y comunicación comunitaria, y estará vigente hasta al menos el 13 de octubre, siempre que no se detecten nuevos positivos en ese período.

Esta medida llega en un contexto favorable para la comunidad autónoma, que ha registrado este martes su primer caso humano de fiebre del Nilo en lo que va de temporada, frente a los 114 declarados en la misma fecha del año anterior.

Vigilancia entomológica y respuesta rápida

La inclusión de Guillena en el mapa de municipios en alerta responde a la detección del virus en mosquitos capturados, en una de las 192 trampas distribuidas por toda Andalucía. Según los datos de la Consejería, se han realizado más de 5.400 análisis entomológicos esta temporada, con 24 resultados positivos.

Gracias a esta red de vigilancia, que incluye también estudios en équidos y aves, se han podido anticipar focos de riesgo y activar medidas antes de que aparezcan casos en humanos.

Actualmente, otros municipios andaluces en situación de alerta son Pulpí (Almería), Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Huelva capital y El Pedroso, también en la provincia de Sevilla.

En total, 43 municipios sevillanos figuran en el nivel de riesgo alto o en alerta, de los 109 localizados en toda Andalucía.

Primer caso humano en Mojácar

El primer caso confirmado de fiebre del Nilo Occidental en humanos corresponde a un residente de Mojácar (Almería), de entre 50 y 60 años, que presentó un cuadro leve sin afectación neurológica y con evolución favorable. El diagnóstico fue complejo y requirió pruebas específicas en el Centro Nacional de Microbiología, dada la sintomatología inespecífica del paciente.

Este positivo ha puesto en valor el enfoque "One Health" (Una sola salud), que integra salud humana, animal y ambiental para abordar enfermedades transmitidas por vectores, como el virus del Nilo Occidental.

Planes municipales y prevención

Los servicios de salud pública han realizado más de 2.100 verificaciones en municipios andaluces, con especial atención a aquellos con riesgo medio o alto. El 86% de estos municipios cuenta con planes específicos de vigilancia y control de mosquitos, y el 77% aplica medidas preventivas activas, como la revisión de imbornales o tratamientos larvicidas.

En paralelo, se han llevado a cabo acciones formativas y de sensibilización, con más de 47.000 personas participantes, entre escolares, profesionales sanitarios, personal no sanitario y ciudadanía en general.

En el caso de Guillena, como en otras zonas en alerta, se reforzará la comunicación con la población para reducir el riesgo de exposición al mosquito transmisor (Culex) y se intensificará la vigilancia tanto en humanos como en animales.