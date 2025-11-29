Historias de la mili en el Polvorín de Matallana, en Lora del Río

Más de 3.000 pesonas tienen recuerdos de su mili relacionados con el Polvorín Matallana, en Lora del Río. En pleno debate en varios países europeos sobre la vuelta del servicio militar y con el anuncio realizado por Macron sobre un servicio militar voluntario de 10 meses de duración desde 2026 en Francia, España cumplirá el próximo año, los 25 años de la abolición de la mili. Atrás quedaron generaciones de jóvenes que pasaron por la mili y que ahora cuentan anécdotas a sus hijos y nietos. Muchos de ellos, más de 3.000 procedentes de toda España pasaron pro el Polvorín de Matallana.

Desde el año 2016 o 2017 el ayuntamiento loreño está trabajando por la recuperación del destacamento militar de la Dehesa de Matallana. Ya se ha rehabilitado la zona de la cantina, la del batallón. Las siguientes rehabilitaciones serán los barracones más alejados y la piscina. Una vez esté arreglado toda esta antigua zona conocida como el Polvorín de Matallana, será un complejo turístico de titularidad municipal.

El Ayuntamieno cedió en 1964 al entonces Ministerio del Ejército parte de la Dehesa de Matallana que ya desde 1923 funcionaba como campo de tiro para entrenamiento de los soldados, incluso para los artificieros. Entonces fue una cesión por 99 años, que el Ayuntamiento rescató.

Esta historia y muchas más están en el documental realizado por el Ayuntamiento loreño La Matallana:Todo por la Patria. El legado del polvorín loreño. que se estrena hoy en el Teatro Cine Goya a las 11:00. A continuación, se ha organizado una jornada de puertas abiertas del antiguo Destacamento Militar de Matallana. Habrá autobús gratuito con salida desde la rotonda de la Guardia Civil y una guía turística para visitar las antiguas instalaciones militares rehabilitadas con degustación de arroz campero.

La Dehesa de Matallana fue donada en 1477 al concejo de Lora del Río por el prior de la Orden de Malta, Álvaro de Zúñiga. Como espacio dedicado al pastoreo y forraje del ganado probablemente era usada desde la creación del señorío a mediados del s. XIII. Actualmente se conforma como un espacio natural de gran extensión en el que encontramos gran diversidad paisajística. La dehesa arbolada que le da nombre se localiza sobre todo al suroeste, en las inmediaciones del arroyo Algarín.