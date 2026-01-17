El incendio de un coche en Utrera deja un herido de 73 años hospitalizado

Un hombre de 73 años ha sido evacuado al Hospital de Utrera tras un incendio que se declaró en un vehículo estacionado en la calle Olmos de esta localidad sevillana durante la madrugada de este sábado. El afectado tuvo que ser ingresado después de que el humo procedente del automóvil en llamas alcanzara su vivienda, situada en las proximidades del lugar donde ardía el coche.

Los hechos se produjeron sobre las 3:15 horas, cuando un ciudadano alertó al teléfono de emergencias de que un vehículo estacionado estaba ardiendo en plena calle Olmos. El testigo indicó que las llamas habían alcanzado una considerable intensidad y que el humo generado por la combustión estaba afectando a una vivienda cercana. La sala del 112 activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes, movilizando a los Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES).

Una vez en el lugar del siniestro, los equipos de extinción trabajaron para sofocar las llamas que consumían el automóvil y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o inmuebles colindantes. Los bomberos lograron controlar el incendio, aunque los daños materiales resultaron significativos. Según confirmaron los efectivos desplazados al 112, el fuego provocó importantes desperfectos en dos vehículos y causó daños en la puerta de una vivienda cercana al punto donde se originó el siniestro.