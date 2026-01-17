Un juez manda a la cárcel al vecino de Brenes que estaba causando "alarma social" en el pueblo

El vecino de Brenes con un amplio currículum de delitos y altercados con otros residentes de la localidad, entre ellos el apuñalamiento del dueño de un restaurante, entró este viernes en prisión provisional. Detenido el jueves después de robar el bolso a una mujer en la estación de tren, un juez de Lora del Río decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, según reveló el alcalde, Jorge Barrera, el día después de que precisamente él lanzase una especie de súplica para que el hombre no saliera libre a la calle. "Hay alarma social, Brenes no aguanta más”, aseguró.

“Este personaje nos trae por la calle de la amargura a todos los breneros, incluida su familia”, denunció también el primer edil, que aclaró que los familiares del Chema, como es conocido este individuo de nacionalidad española, “son bellísimas personas”. “Pero él es mala persona. Tiene bastantes detenciones, ha amenazado a la Guardia Civil y a la Policía Local y hace cuatro meses le dio dos puñaladas a un hostelero porque las cámaras de su local lo pillaron en una fechoría y se la tenía guardada", relató.

"Esta mañana ha vuelto a las andadas”, prosiguió Barrera. Por suerte no pasó nada, pero “se puso agresivo” cuando el marido y un hermano de la mujer a la que atracó horas antes se presentaron en su casa. “Se metió diciendo que sacaba una escopeta”, destacó el alcalde. En varios vídeos que circularon por Brenes se lo veía en efecto enfrentándose a un hombre y siendo arrestado pero con muchas dificultades: hasta cinco hombres fueron necesarios para introducirlo en el patrullero.

“Brenes es un pueblo tranquilo, pero no aguanta más. Él es un grave problema para la sociedad. Si no lo meten en la cárcel, yo doy un paso al lado y esto es un polvorín. Pero claro, si lo pillas y los juzgados de Lora lo ponen de patitas en la calle... Eso es lo que más duele, que lo sueltan automáticamente”, lamentó Barrera el día antes de que esa tendencia cambiase y el juez de instrucción donde recayó el arrestado lo mandase a prisión preventiva. El Ayuntamiento, de hecho, estuvo valorando con un abogado si podía presentarse como acusación particular contra este vecino “para hacer toda la presión posible”. “Esta persona no puede estar suelta en la calle. Es muy mala persona y acabará cometiendo una desgracia”, avisó el alcalde.