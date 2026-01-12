Investigado por matar un ave de una especie protegida en Aznalcázar

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras el abatimiento de un ejemplar de garceta grande (egretta alba).

La investigación se ha iniciado tras la denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Almonte, en la que se ponía en conocimiento el abatimiento de un ejemplar de garceta grande, una especie incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, según informó el instituto armado en una nota.

La información facilitada inicialmente por ciudadanos, que aportaron diversos elementos de prueba recabados en el lugar del hallazgo, permitió a la Guardia Civil acotar las líneas de investigación desde los primeros momentos.

Tras el análisis de los datos obtenidos y las gestiones practicadas por los efectivos policiales del puesto de Aznalcázar para la identificación de los vehículos presentes en el área, las pesquisas se centraron en un vecino de la localidad de Los Palacios y Villafranca.

El avance de la investigación permitió determinar la presunta responsabilidad de esta persona en la muerte del animal dentro de los límites de un coto de caza local.

La Guardia Civil ha indicado que, en el marco de estas actuaciones, se ha mantenido una estrecha coordinación con los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía, quienes realizaron el levantamiento del cadáver del ave y su traslado al centro del Acebuche en Doñana. Estos técnicos han aportado a las diligencias el reportaje gráfico, la ubicación cartográfica y la correspondiente cadena de custodia del ejemplar hallado.

La operación ha finalizado con la investigación formal del presunto autor de los hechos, dándose traslado de todo lo actuado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla.