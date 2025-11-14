Javier Fernández pide la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Fosa Monumento

Javier Fernández presidió esta semana en la sede de la Diputación de Sevilla la constitución del Observatorio Provincial de la Memoria Democrática, órgano complementario de participación social, y por lo tanto de carácter consultivo, en el que tienen representación los grupos políticos de la Corporación provincial “con la ausencia de VOX, que deja su silla vacía y no ha nombrado a nadie”; los sindicatos UGT y CCOO, así como las diez asociaciones memorialistas de la provincia, bajo la coordinación de Manuel Lay.

El presidente provincial definió el Observatorio como “un espacio de reflexión para impulsar políticas en materia de memoria democrática y evaluar las políticas que todas las administraciones hacen en la provincia en esta materia” y determinó como ámbito de trabajo “todo aquello en lo que este Observatorio tenga la capacidad de alimentar y enriquecer el debate sobre la memoria democrática”, aunque sí puso el foco en que “uno de los grandes objetivos tiene que ser que, en el menor tiempo posible, en Sevilla no haya ninguna fosa. Y no solo en la capital, también en nuestros municipios”. “Ya hemos activado recursos económicos, en concreto 1 millón de euros a través del Programa Sevilla 2030, que va a conllevar intervenir en 51 municipios de la provincia que habían presentado solicitud para esta convocatoria. Además, canalizamos una subvención de 100.000 euros recibida desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que dirige Fernando Martínez, para otros 9 proyectos, con el anuncio de que nos concederán 150.000 euros para ejecutar en 2026. Del Presupuesto General de la Diputación, en 2026 hay consignados 1,3 millones de euros para Memoria Democrática”

En este sentido, Javier Fernández denunció como “una de las grandes asignaturas pendientes” la inacción en la Fosa Monumento, “un proyecto tan importante para las asociaciones memorialistas, pero yo creo que para toda Sevilla, que no puede permitirse tener a 2.700 de los suyos enterrados en una fosa común”.

El proyecto de exhumación de la Fosa Monumento cuenta con un protocolo iniciado el 6 de marzo de 2024 y firmado el 24 de junio de este año, por parte de Estado, Junta, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación, que está pendiente de la creación de convenios para su desarrollo. “Y no solo de la exhumación. El compromiso lleva aparejado el presupuesto para las identificaciones de los represaliados que hay en la Fosa Monumento, con una participación del 25% por parte de cada administración firmante”.

Presentación del trailer de EXP. 95/36 Columna Minera

Durante el desarrollo de la sesión constitucional del Observatorio, se presentó también el trailer de la película documental ‘EXP. 95/36 COLUMNA MINERA’, una producción de Piel de Cabra Producciones, patrocinada por la Diputación y grabada en lugares de La Rinconada. El documental, basado en la novela ‘La memoria varada’, de Rafael Adamuz, busca rescatar del olvido la masacre de la columna minera durante el levantamiento militar de 1936. Se trata de una reconstrucción cinematográfica inspirada en los testimonios familiares de las víctimas y el respaldo de los historiadores.

Bomberos y bomberas de la Provincia de Sevilla (SBPS) durante la formación.

Personal del Sistema de Bomberos de la Provincia refuerza su formación

Personal del Sistema de Bomberos/as de la Provincia de Sevilla (SBPS) ha participado en dos cursos organizados por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia, con el objetivo de actualizar y mejorar sus competencias en actuaciones habituales: el rescate de personas atrapadas en ascensores y la apertura de puertas en situaciones de emergencia. En este último caso, se trata de actuaciones que se han incrementado en los últimos años donde residen personas mayores o con discapacidad, así como en casos de fugas de gas, incendios o rescates domésticos.

El primer curso, centrado en las intervenciones en ascensores, ha tenido como objetivos establecer la operativa y las técnicas de rescate que garanticen la seguridad de los profesionales y de las personas afectadas, además de mejorar la rapidez y eficacia en la actuación.

La formación ha incluido una sesión teórica, apoyada en material gráfico, sobre distintos tipos de ascensores, su funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad, riesgos, protocolos internos de actuación y reconocimiento del ascensor. La parte práctica se desarrolló en las instalaciones del COEPS (Centro Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla), donde los participantes realizaron maniobras y ejercicios sobre un ascensor real.

El segundo curso se centró en las aperturas de puertas en situaciones de emergencia, que son cada vez más habituales en domicilios donde residen personas mayores o con dificultad de movilidad o cognitivas, así como en casos de fugas de gases, incendios o rescates de distinta índole. En esta formación han participado 22 profesionales de diferentes parques, que han analizado las dos principales técnicas de apertura: destructivas y no destructivas. El uso de técnicas no destructivas modernas supone un avance importante, ya que permite realizar el rescate sin causar daños materiales, mientras que la modernización de las técnicas destructivas mejora la efectividad, reduciendo los tiempos de intervención, con más seguridad para los bomberos/as al controlar y disminuir el esfuerzo necesario.