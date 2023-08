El juez cita a cuatro nuevos testigos del crimen machista de Utrera

El juez de Instrucción número 2 de Utrera ha citado a cuatro testigos del crimen machista de Erica Vanessa Reyes Álvarez, la joven nicaragüense de 22 años asesinada presuntamente por su marido el pasado 31 de julio. Según informaron fuentes judiciales, el día 16 declarará una nueva testigo, Marina, así como el recepcionista del hostal en el que se escondió el sospechoso, y donde fue detenido horas después del asesinato.

Para el día siguiente, 17 de agosto, están citados otras dos personas que vivían en el domicilio en el que ocurrieron los hechos, Sandra y Rosa. Ya declararon hace unos días la hermana de la víctima, Ana Marjuris, y la actual pareja de ésta. Este hombre relató al juez que el marido, del que se había separado y estaba en trámites de divorcio, acosaba a Erica Vanessa con continuas llamadas de teléfonos. Este acoso se incrementó cuando supo que ella había iniciado una nueva relación.

El presunto autor del crimen, Ángel C. T., de 43 años y de nacionalidad ecuatoriana, se encuentra en prisión provisional desde el jueves de la semana pasada. Se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el juez del caso. A la Guardia Civil negó ser el autor de los hechos y no mostró colaboración en ningún momento. Erica Vanessa fue asesinada a golpes. El cadáver presentaba varios golpes en la cabeza, asestados con un objeto contundente similar a un martillo. La acusación particular la ejerce el abogado José Antonio Sires, en representación de la familia de la víctima.

Por otro lado, el juez ya ha dado autorización para que la familia pueda llevar el cuerpo al tanatorio y velarlo. En próximas semanas se llevará a cabo la repatriación del cadáver a la ciudad natal de la víctima, Talolinga Nueva Guinea, en Nicaragua. La acusación particular la está ejerciendo el abogado José Antonio Sires, en representación de la familia de la mujer asesinada.

Ayer mismo, la Asociación Nicaragüense en Sevilla informó de que ya se habían recaudado más de 4.000 euros para repatriar el cadáver de su compatriota a Nicaragua. La entidad agradecía la colaboración de la sociedad sevillana y utrerana, que se ha volcado en esta campaña solidaria.