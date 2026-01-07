La Junta invierte en dos meses casi 60 millones en colegios e institutos de Sevilla

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la inversión del Gobierno de Juanma Moreno, "sin precedentes", en materia educativa de la provincia. Sólo en actuaciones de mejora y dotación de materiales suma, en los dos últimos meses, 57,2 millones de euros. En el conjunto de Andalucía, la Administración autonómica ha destinado a estas intervenciones 267,6 millones; el 21,37% del total andaluz corresponde a Sevilla.

Ricardo Sánchez ha explicado que estas inversiones representan un avance más en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por la Junta. Con ellas se refuerza la calidad de los entornos escolares, se fomenta la sostenibilidad y se garantiza un marco adecuado, tanto para la actividad docente como para el aprendizaje del alumnado. Sánchez ha subrayado que para la provincia estas dotaciones suponen "un impulso clave para garantizar que los alumnos sevillanos aprendan en las mejores condiciones".

El responsable de la Junta en Sevilla ha detallado que, de este montante, 12 millones de euros se ha destinado a la mejora de la climatización en colegios e institutos; 37 millones a la conformación de aulas digitales y 8,2 millones a mejoras generales del centro o a materiales. Las actuaciones se han llevado a cabo en centros educativos de los 106 municipios sevillanos.

"Un gasto sin precedentes"

Ricardo Sánchez ha destacado que, en apenas dos meses, todos los municipios han recibido inversiones para infraestructuras y equipamientos educativos. "Un gasto sin precedentes en Sevilla, que muestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la educación pública de la provincia", ha señalado.

Las inversiones que la Administración andaluza ejecuta supondrá "la transformación real de la educación en Sevilla", enmardas en una estrategia del gobierno autonómico para modernizar las infraestructuras educativas.

12 nuevos centros

En los últimos seis años la Junta de Andalucía ha destinado 122 millones de euros a obras en 439 centros educativos de la provincia. De ellos, se han empleado más de 51 millones a la construcción de 12 nuevos centros educativos públicos. La provincia cuenta en la actualidad con ocho nuevos centros de Infantil y Primaria (CEIP), tres institutos de Educación Secundaria (IES) y un centro público integrado de formación profesional (CPIFP). En la capital hispalense se han finalizado 173 actuaciones con un presupuesto superior a los 30 millones de euros.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha resaltado que con estas ayudas el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se refuerza la autonomía de los centros, que son los que identifican de primera mano las necesidades desde el punto de vista del equipamiento, instalaciones y materiales. Con estos fondos tendrán la posibilidad de afrontarlas con recursos propios.