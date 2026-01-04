La Junta invirtió casi 21 millones en equipamiento y tecnología para centros educativos en Sevilla en 2025

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha distribuido en el año 2025 equipamiento a los centros educativos de Andalucía por un valor total superior a los 72 millones de euros, cerca de 21 millones en la provincia de Sevilla, cifra que supone la mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años.

Desde 2019, el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros para su funcionamiento asciende a 242 millones de euros, cerca de 55 millones en Sevilla.

Dentro de la inversión realizada en 2025 destacan los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la Consejería ya finalizó el pasado febrero la entrega de 91.233 ordenadores portátiles y tablets entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales. Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas. Desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos supera los 170 millones de euros.

En lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros, cerca de 516 mil euros en Sevilla, y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros, de 4,4 millones ha sido la inversión en la provincia.

Destaca también la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas (pupitres, ordenadores y material específico) y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión de 700.796 euros en 2025 y de más de 7 millones de euros desde 2019.

Además, en el año 2025 se ha destinado más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros.

La asignatuta pendiente de la Junta es la deuda de más de 20 millones de euros que mantiene con las constructoras que han ejecutado obras en los colegios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está dando la razón a las empresas de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén, en su mayor parte, que presentaron centenares de denuncias contra la Junta por su negativa a revisar los precios de las obras en los colegios, un millar de actuaciones ya ejecutadas por las que el sector reclama a la administración andaluza esos más de 20 millones.