La Luisiana entra en alerta por virus del Nilo

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado en situación de alerta al municipio sevillano de La Luisiana, tras detectar circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex capturados en trampas instaladas en las inmediaciones del núcleo urbano. La alerta afecta también a otras dos zonas andaluzas: el barrio del Tarajal, en Málaga capital, y la pedanía de Tahivilla, en Tarifa (Cádiz).

Con esta nueva declaración, ya son cinco los municipios de la provincia de Sevilla que se encuentran bajo vigilancia activa por riesgo de transmisión del virus: La Luisiana, Guillena, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor, estos últimos con niveles elevados de densidad de mosquitos según los últimos datos de vigilancia entomológica.

La decisión se ha tomado tras recibir los resultados del laboratorio encargado de analizar la densidad, especies y presencia del virus en los mosquitos capturados. Según el protocolo vigente, la zona permanecerá en alerta durante un mínimo de cuatro semanas, hasta que no se detecte nueva circulación del virus ni en mosquitos, ni en aves ni en équidos.

Medidas intensificadas en la provincia

En estas áreas bajo vigilancia, la Junta ha reforzado las acciones de vigilancia entomológica, animal y humana, además de poner en marcha campañas informativas en centros educativos, residencias y farmacias para concienciar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención.

Los ayuntamientos, por su parte, están obligados a intensificar el control de mosquitos, especialmente en zonas húmedas y focos larvarios situados hasta 1,5 kilómetros de los núcleos habitados, como marca el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial.

Entre las zonas con mayor presencia de mosquitos en Sevilla, los últimos informes destacan La Puebla del Río (especialmente en zonas como Brazo del Este y Dehesa de Abajo), Isla Mayor, Coria del Río, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y Benacazón, donde se han detectado niveles de densidad entre elevados y moderados.

Recomendaciones y prevención

La Consejería de Salud recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección frente a las picaduras de mosquitos: uso de repelentes autorizados, ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, instalación de mosquiteras en ventanas y evitar la salida al amanecer y al anochecer, cuando estos insectos están más activos.

Además, se hace un llamamiento a la población para eliminar cualquier foco de agua estancada en casas, jardines y entornos rurales, así como mantener piscinas y albercas en buen estado, especialmente en esta época de inactividad.

Sin nuevos casos humanos en Sevilla

Aunque el sistema de vigilancia ha detectado circulación del virus en varias zonas, no se han confirmado nuevos casos humanos en la provincia de Sevilla. A nivel andaluz, Salud ha descartado infección en 323 usuarios analizados, y hasta la fecha solo se han registrado dos casos en toda Andalucía: uno confirmado en un adulto de Mojácar (Almería) y otro probable en un menor de Andújar (Jaén), ambos ya recuperados.

En el conjunto de Andalucía, actualmente 43 municipios sevillanos están catalogados con riesgo alto de transmisión del virus del Nilo, lo que convierte a la provincia en la más afectada por esta problemática en términos de vigilancia y prevención.