'Luto' en la comunidad educativa por el estado crítico del colegio de Gerena: "El suelo tiene grietas como puños"

Filtraciones, desniveles o extintores con la inspección técnica caducada: este es el estado crítico que presenta el CEIP Fernando Feliú de Gerena. Hace un mes, el Ayuntamiento decretó el cierre de la primera planta de uno de sus edificios, La Estación, por riesgo de derrumbe. Desde entonces, más de 700 alumnos se agolpan en el edificio Púa, en avanzado estado de deterioro. La desesperación de las madres, padres y docentes les ha llevado a constituir una plataforma ciudadana para exigir a las administraciones públicas rescatar el proyecto de un nuevo colegio tras "dos legislaturas" en un cajón.

"Los niños y los profesores nos cuentan que el colegio tiembla", asegura Flory Ferreras, portavoz de la plataforma Gerena por su Colegio en conversación con Diario de Sevilla. El edificio que se mantiene abierta supera los 50 años de antigüedad y presenta varios signos de colapso, una situación que no ha hecho más que agravarse tras las lluvias del pasado mes de febrero y la entrada de los alumnos de entre tercero y quinto de Primaria. "Hay grietas en el suelo donde cabe un puño", añade Ferreras. Además, la falta de espacio obliga a los alumnos a estudiar en zonas comunes como el gimnasio, la biblioteca o incluso en el patio.

La comunidad educativa denuncia la falta de información sobre el acometimiento de las reformas necesarias y la construcción del nuevo colegio de Gerena, un clamor que se remonta al año 2018. Desde entonces, el Ayuntamiento ha cedido suelo municipal a la Junta de Andalucía destinado a esta infraestructura en la urbanización Jardines de Gerena, si bien Ferreras denuncia "el nulo o muy escaso" mantenimiento del Fernando Feliú. Por su parte, el Consistorio mantiene que no puede llevar a cabo estas obras hasta que la Consejería de Educación instale aulas prefabricadas.

La Junta incluyó el nuevo colegio para Gerena en el Plan de Infraestructuras Educativas de Andalucía se anunció en 2019. En 2022, Educación adjudicó el estudio de viabilidad del nuevo colegio, cuya construcción tendría un presupuesto estimado en 5,3 millones de euros. La plataforma denuncia que el proyecto lleva más de dos años paralizado, mientras los alumnos permanecen en "un centro que ya ha superado su vida útil".

"Funeral" este viernes y próxima huelga de profesores

La plataforma ciudadana celebrará este viernes 6 de marzo un funeral simbólico por la "muerte" del CEIP Fernando Feliú. Este acto de protesta tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en la Plaza de La Cantina y cuenta con el apoyo del AMPA Familias en la escuela del colegio y varias organizaciones sindicales. "Estamos desesperados. Muchas madres y padres se han aterrorizado al ver las imágenes del estado real del colegio", asegura la portavoz, madre de alumnos.

Por su parte, el medio centener de docentes que imparte clases en el colegio están llamados a una huelga los días 11, 12 y 13 de marzo, con paros de 8:30 a 11:30 horas. "Ellos también sienten que están en riesgo", indica Ferreras. Asimismo, Gerena por su Colegio está recogiendo firmas tanto de forma física como a través de la plataforma Change.org, para exigir a las administraciones un calendario de obras que detalle hitos y presupuestos.