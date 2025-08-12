Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

Labores de limpieza en una piscina privada, en una imagen de archivo.

Un hombre de 34 años falleció este lunes por la tarde en una piscina situada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El teléfono 112 recibió a las 18:15 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón posiblemente ahogado al que habían sacado del agua en una piscina en la urbanización El Torreón.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron salvar la vida del hombre, si bien finalmente resultó fallecido.