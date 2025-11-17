ATROPELLO
Una conductora atropella a un hombre y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche en Sevilla

Muere un hombre de 45 años electrocutado en un finca de Sanlúcar la Mayor

El hombre se encontraría manipulando un centro de alta transformación cuando resultó electrocutado

Una conductora atropella a un hombre y circula varios kilómetros con el cadáver en los bajos del coche en Sevilla

Un centro de transformación en una imagen de archivo.
Un centro de transformación en una imagen de archivo. / D. S.

Un hombre de 45 años ha muerto electrocutado en un centro de alta transformación situado en una finca de Sanlúcar la Mayor en la noche de este domingo, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos antes de la medianoche, el 112 recibió varios avisos que alertaban de un varón electrocutado en la zona. Por ello, se activaron de inmediato el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación Provincial y la Policía Local, así como a la compañía suministradora de electricidad.

Los operativos de emergencias desplazados al lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, que está siendo investigado.

También te puede interesar

Lo último

stats