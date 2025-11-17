Muere un hombre de 45 años electrocutado en un finca de Sanlúcar la Mayor

Un hombre de 45 años ha muerto electrocutado en un centro de alta transformación situado en una finca de Sanlúcar la Mayor en la noche de este domingo, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos antes de la medianoche, el 112 recibió varios avisos que alertaban de un varón electrocutado en la zona. Por ello, se activaron de inmediato el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación Provincial y la Policía Local, así como a la compañía suministradora de electricidad.

Los operativos de emergencias desplazados al lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, que está siendo investigado.