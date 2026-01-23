Muere un motorista en un accidente de tráfico en Santiponce
Ha colisionado contra un coche justo en el momento en que caía una intensa granizada
Herido un motorista en otro siniestro en la calle Recaredo
Un motorista murió este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-630, en el término municipal de Santiponce. El siniestro tuvo lugar en el tramo que discurre en paralelo al recinto ferial y al IES Itálica, donde colisionaron un turismo y una motocicleta. El punto exacto es el kilómetro 807 de la carretera nacional que conecta Sevilla y Gijón.
El suceso ocurrió a las 16:55 horas de este viernes, según informaron a este periódico fuentes del servicio de emergencias 112. Justo a esa hora estaba cayendo una granizada intensa sobre la zona. El teléfono de emergencias recibió una llamada de aviso alertando del siniestro y activó a la Guardia Civil, la Policía Local de Santiponce y los sanitarios. Éstos intentaron reanimar a la víctima del accidente, sin éxito.
Este mismo viernes por la mañana, otro motorista resultó herido en Sevilla capital, al chocar contra un coche en la calle Recaredo, a la altura de la plaza de Carmen Benítez.
