Muere un motorista en un accidente de tráfico en Santiponce

Un motorista murió este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-630, en el término municipal de Santiponce. El siniestro tuvo lugar en el tramo que discurre en paralelo al recinto ferial y al IES Itálica, donde colisionaron un turismo y una motocicleta. El punto exacto es el kilómetro 807 de la carretera nacional que conecta Sevilla y Gijón.

El suceso ocurrió a las 16:55 horas de este viernes, según informaron a este periódico fuentes del servicio de emergencias 112. Justo a esa hora estaba cayendo una granizada intensa sobre la zona. El teléfono de emergencias recibió una llamada de aviso alertando del siniestro y activó a la Guardia Civil, la Policía Local de Santiponce y los sanitarios. Éstos intentaron reanimar a la víctima del accidente, sin éxito.

Este mismo viernes por la mañana, otro motorista resultó herido en Sevilla capital, al chocar contra un coche en la calle Recaredo, a la altura de la plaza de Carmen Benítez.