Herido un motorista en un accidente de tráfico en la calle Recaredo de Sevilla

Un motorista ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la calle Recaredo, a la altura de la plaza de Carmen Benítez. El siniestro ha tenido lugar sobre las ocho y media de la mañana, cuando la moto ha chocado con un coche por causas que se desconocen.

El motorista ha volado unos metros por los aires encima del coche. El servicio de emergencias sanitarias del 061 está atendiendo al herido, mientras que la Policía Local está investigando cómo se produjo el accidente. También se ha establecido un plan de tráfico en la zona para facilitar los trabajos de sanitarios y policías.