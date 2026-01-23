Suscríbete Suscríbete
EL TIEMPO
Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este viernes

Herido un motorista en un accidente de tráfico en la calle Recaredo de Sevilla

El siniestro ha tenido lugar sobre las ocho y media de la mañana, cuando la moto ha chocado con un coche por causas que se desconocen

Cae en Sevilla una banda de Europa del Este que asaltó una decena de pisos

Accidente de tráfico en la calle Recaredo de Sevilla
Accidente de tráfico en la calle Recaredo de Sevilla / Hugo González

Un motorista ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la calle Recaredo, a la altura de la plaza de Carmen Benítez. El siniestro ha tenido lugar sobre las ocho y media de la mañana, cuando la moto ha chocado con un coche por causas que se desconocen.

El motorista ha volado unos metros por los aires encima del coche. El servicio de emergencias sanitarias del 061 está atendiendo al herido, mientras que la Policía Local está investigando cómo se produjo el accidente. También se ha establecido un plan de tráfico en la zona para facilitar los trabajos de sanitarios y policías.

También te puede interesar

Lo último

stats