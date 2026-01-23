Cae en Sevilla una banda de Europa del Este que asaltó una decena de pisos

La Policía Nacional detuvo ayer a los presuntos integrantes de una banda de ladrones dedicada a asaltar viviendas, que llevaría al menos una decena de robos en las últimas semanas. Los arrestados proceden de varios países de Europa del Este, como Croacia, Macedonia o Bulgaria, entre otros. Fueron apresados in fraganti en Triana, cuando se disponían a entrar en un piso de la calle Salado.

En días atrás, operaron sobre todo en Los Remedios, lo que provocó que los agentes del Grupo 1º de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Sevilla, especializados en robos en domicilios, montaran un operativo en la zona para tratar de atraparlos. Esta vigilancia dio sus frutos a última hora de la mañana. En la operación también han participado policías de Cádiz.

Operación contra una banda de ladrones en la calle Salado. / D. S.

Los agentes buscaban a varias personas que entraban en los pisos por la mañana, aprovechando que sus moradores estaban fuera por trabajo. Para ello se aseguraban antes de que no había nadie en el interior. Robaban sobre todo joyas y otros objetos de valor que pudieran encontrar en las casas. Algunas fuentes apuntan a que también habían sustraído algunos vehículos. La mañana del miércoles, un vecino había hecho una foto de dos de los sospechosos, que habían llamado al porterillo de su casa diciendo que eran carteros. Sin embargo, hablaban en un español extraño y el vecino les abrió, pero también bajó a verlos y les hizo fotos, que compartió con la Policía. Hizo fotografías a dos varones, uno joven y el otro de unos cincuenta años.

Los presuntos ladrones fueron identificados por la Policía cuando se disponían a entrar en un piso de la calle Salado. Al menos tres miembros de la banda fueron detenidos y estuvieron durante un rato arrodillados en el suelo, engrilletados y colocados mirando a la pared, como se aprecia en las distintas fotografías de la operación que circularon ayer por los grupos de vecinos de Los Remedios. Este barrio es uno de los más castigados por los ladrones de viviendas.

El pasado lunes, la Policía informó de la desarticulación de otro grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos en viviendas mediante la técnica del escalo. Esta banda operaba en Los Remedios y en la zona sur de la capital andaluza. Fueron detenidas tres personas, dos de ellas in fraganti tras cometer uno de los robos y una tercera en el transcurso de la investigación. Las pesquisas se habían iniciado en octubre, cuando los investigadores detectaron robos en viviendas con un mismo modus operandi. Los delincuentes se descolgaban por las fachadas desde las azoteas de los bloques de viviendas, lo que denotaba "un alto grado de sofisticación y profesionalidad", según las autoridades.

Se descolgaban con gran habilidad a los áticos y terrazas, para luego fracturar los sistemas de cierres de las ventanas o puertas correderas e introducirse en el interior de las viviendas. Buscaban, sobre todo, acceder a los domicilios situados en las últimas plantas, sin importarles si había moradores dentro. Se llevaban joyas, dinero y objetos de valor, y también sustrajeron un vehículo de alta gama.

No ha sido la única intervención contra los ladrones de viviendas que ha hecho la Policía Nacional en Sevilla en lo que va de año. El 9 de enero fue detenido en Dos Hermanas Rafael C. D., alias Falillo, un delincuente que faltaba por detener de la operación Mina, en la que cayó una banda que había cometido al menos 32 asaltos a domicilios. Falillo estaba en busca y captura y cayó tras una brutal agresión machista a su ex novia, a la que partió varios dientes tras golpearle en la boca con la culata de una pistola.