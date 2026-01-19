La Policía Nacional desmantela una banda de ladrones que robaba viviendas descolgándose desde las azoteas en Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos en viviendas en la zona de Los Remedios y Sur de la capital. Han sido detenidas dos personas in fraganti, tras cometer uno de los robos, mientras que la tercera fue arrestada en el trascurso de la investigación.

La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando los investigadores detectaron robos en viviendas con idénticos modus operandi, la utilización de la técnica del escalo desde las azoteas de los bloques de viviendas, lo que denotaba "un alto grado de sofisticación y profesionalidad", según han informado las autoridades.

Los agentes han podido constatar que los ladrones, una vez que accedían a las zonas comunes, pasaban de un bloque a otro y llegaban a "descolgarse con gran habilidad" a los áticos y terrazas para posteriormente fracturar los sistemas de cierres de las ventanas o puertas correderas e introducirse en el interior de las viviendas. En algunos casos llevaban a cabo el escalo "incluso estando en suspensión", lo que "demuestra la gran pericia y experiencia" del grupo ahora desarticulad.

Los objetivos principales de este grupo eran los domicilios situados en las últimas plantas, "sin llegar a importarles que en las viviendas hubiesen moradores". Además de joyas, dinero y efectos de valor, también sustrajeron un vehículo de alta gama propiedad.

Los policías especialistas en la delincuencia especializada y violenta de Sevilla consiguieron detener a dos de los integrantes tras cometer uno de los robos, mientras que el tercero fue arrestado en el trascurso de la investigación. Los tres ya pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó prisión provisional para dos de ellos.

"Con esta actuación, la Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales en la protección de la seguridad ciudadana", indican las autoridades.