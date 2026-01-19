El ruso que asaltó a María del Monte está en prisión por un atraco a punta de pistola y a plena luz del día en Marbella

El ciudadano ruso Arseny Garibyan, uno de los diez acusados por el asalto al chalé de María del Monte, está de nuevo en prisión por un atraco a punta de pistola y perpetrado a plena luz del día en septiembre del año pasado en la localidad de Marbella (Málaga), donde haciéndose pasar por "policías" abordaron a un ciudadano chino en un espectacular asalto en el que se llevaron un botín de 20.000 euros en efectivo.

El suceso se produjo sobre las dos de la tarde del 19 de septiembre de 2025, cuando el vehículo en el que viajaba este ciudadano chino fue interceptado por otros dos coches -ambos del modelo Peugeot 3008 y en los que viajaban hasta seis individuos-, en la avenida de Buchinger, a la altura de la urbanización Mansion Club de Marbella. La víctima declaró a la Policía que fue un amigo suyo, empresario también de nacionalidad china, quien con anterioridad le había pedido que trasladara esos 20.000 euros desde Málaga hasta esta localidad de la Costa del Sol.

Este hombre, que según declara se dedicaba a hacer transportes de productos chinos de un establecimiento a otro dentro de la provincia, conducía el vehículo -un Skoda Rapid- que le había prestado precisamente su amigo, el empresario chino y dueño del dinero. Cuando llegó a la avenida de Buchinger de Marbella, uno de los Peugeot 3008 se cruzó en su camino, por lo que tuvo que frenar bruscamente pare evitar la colisión y, al sospechar que iban a robarle, dio marcha atrás, chocando contra un árbol.

De los vehículos se bajaron cuatro hombres encapuchados y armados con una pistola que comenzaron a golpearle mientras registraban el vehículo hasta localizar una mochila donde llevaba el dinero. Algunos testigos aseguran que al registrar la bolsa, los billetes cayeron al suelo, como en los robos que aparecen en las películas.

El atraco fue muy rápido, apenas duró dos minutos, según reflejan las cámaras de vigilancia que captaron la escena. Un testigo asegura que escuchó cómo los asaltantes se identificaban como "policías" y corroboró que uno de ellos llevaba un arma corta, algo que también se aprecia en las imágenes que ha recuperado el grupo especializado en el Crimen Organizado de Marbella de la Udyco de la Costa del Sol, que ha desarrollado esta investigación bajo la dirección de un juzgado de Instrucción de Marbella, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

La Policía cree que Arseny era el atracador que empuñaba la pistola, puesto que en el registro en su casa fueron intervenidos unos pantalones de color beige que, según los investigadores, serían los mismos que llevaba durante el atraco de Marbella.

Cenaron en Puerto Banús la noche previa

La noche antes del atraco al ciudadano chino, los ladrones estuvieron paseando y cenando en un restaurante de Puerto Banús, y la Policía ha identificado al menos a dos de los sospechosos, uno de ellos el boxeador ruso Arseny Garibyan y el otro un conocido delincuente, Manuel C. L., que cuenta con numerosos antecedentes previos -tiene 21 detenciones por diversos delitos de robo con violencia, estafa y lesiones-, a través de diversas cámaras de videovigilancia. Arseny, por su parte, tiene cinco detenciones previas por parte de la Policía y otros cinco antecedentes y arrestos por la Guardia Civil, entre ellos el del 9 de febrero de 2024 por el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal.

Con respecto a los vehículos implicados en el robo, los ladrones tomaron algunas precauciones y, de hecho, uno de ellos pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos y al otro le "doblaron" la matrícula, sustituyéndola por la real de otro coche cuyo propietario nada tenía que ver con los atracadores.

Arseny fue detenido en la madrugada del pasado jueves en el transcurso de la denominada operación Solucar Austral, una actuación conjunta de la Guardia Civil de Cádiz y de la Policía Nacional, destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios. Junto a este atraco en Marbella, se investiga el asalto a un joyero en Arcos de la Frontera (Cádiz) al que sustrajeron un maletín con joyas valoradas en más de 180.000 euros.

En el marco de esta operación policial conjunta, se practicaron nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluida el Polígono Sur y también en alguna otra población de la provincia, como una urbanización de Utrera.

En el piso de Arseny Garibyan, la Policía se incautó de 4.000 euros en billetes, 30 décimos del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, y en un trastero localizaron 25 cartuchos de escopeta. En la vivienda de Manuel C. L. se intervino un subfusil Uzi simulado y un arma tipo carabina, entre otros efectos.

La Policía atribuye a los investigados, además de un delito de robo con violencia, otro delito de pertenencia a organización criminal, puesto que los sospechosos se coordinaron y tenían un reparto organizado de tareas, de tal forma que mientras unos se encargaban de la logística del alquiler del vehículo para no utilizar el suyo propio, otro de los ladrones aportó el arma. Se trata además de una organización que "perdura en el tiempo, puesto que su objetivo era el de obtener réditos económicos a raíz de su acción criminal", perpetuándose a través de los hechos cometidos en la provincia de Málaga, según un atestado remitido al juzgado.