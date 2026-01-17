La juez encarcela al ruso que asaltó el chalé de María del Monte

El ciudadano ruso es trasladado a los juzgados de Sevilla para declarar ante el juez que investigó el robo a María del Monte.

La juez de guardia de Sevilla acordó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ciudadano ruso Arseny Garibyan, uno de los diez acusados por el asalto al chalé de María del Monte y que fue detenido el pasado jueves en el marco de la denominada operación Solucar Austral, una actuación conjunta de la Guardia Civil de Cádiz y de Sevilla y de la Policía Nacional, contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios.

Según confirmaron a este periódico fuentes judiciales, el boxeador ruso Arseny Garibyan, que fue arrestado por agentes de la Policía de la Comisaría de Écija (Sevilla), es ahora sospechoso de nuevos delitos relacionados con atracos a empresarios chinos perpetrados en la provincia de Málaga. La Fiscalía pidió su ingreso en prisión por delitos de robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

En la operación realizada el pasado jueves en las Tres Mi Viviendas y en varias localidades de la provincia fueron arrestadas otras cinco personas, que ayer fueron conducidas ante el juez de Arcos de la Frontera (Cádiz) y que anoche acordó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros de tres de ellos –lo que implica que podrán quedar en libertad en las próximas horas–, mientras que otros fueron puestos en libertad sin fianza. Al igual que el ruso, están investigados por delitos de robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

Entre los que investigados que tienen que abonar la fianza para quedar libres se encuentra Abraham J. B., alias el Tripocho. Este conocido delincuente, de 34 años, cuenta con múltiples antecedentes por robos con violencia y tráfico de estupefacientes. Como Arseny Garibyan, Abraham es boxeador y miembro destacado de los grupos ultra del Real Betis Balompié.

Ahora está imputado por el violento atraco perpetrado en julio de 2024 contra un joyero en Arcos de la Frontera, concretamente en la zona del Voy Voy. Dos encapuchados esperaron al empresario para robarle las joyas que transportaba en un maletín, con un botín valorado en 300.000 euros. La víctima sufrió además una brutal paliza que le dejó gravemente herido. Tras una extensa investigación, los agentes del Instituto Armado identificaron al Tripocho como principal sospechoso y decidieron actuar en una de las áreas más conflictivas de la barriada de las Tres Mil.

El ruso Arseny Garibyan ha vuelto ahora a prisión, como ya le ocurrió tras su detención por el asalto al chalé de María del Monte en febrero de 2024. En aquella ocasión fue encarcelado junto a su amigo Antonio Tejado, sobrino de María del Monte y considerado “autor intelectual” del robo, por haber facilitado supuestamente a la banda información privilegiada sobre el domicilio de la cantante, como el estado de las cámaras de seguridad y la alarma, o la disposición de las habitaciones y el lugar en el que se encontraba la caja fuerte donde las víctimas guardaban joyas y relojes valorados en un millón de euros.

El ruso perdió un teléfono un día antes del asalto

Al igual que Antonio Tejado, el boxeador ruso estuvo preso por este robo durante 98 días, entre febrero y mayo de 2024, y en el curso de las investigaciones la Guardia Civil recopiló una serie de indicios de su presunta participación en los hechos, entre ellos la pérdida de un teléfono móvil en las inmediaciones del chalé de María del Monte e Inmaculada Casal.

El terminal, un Iphone, lo extravió un día antes del asalto en la vivienda de María del Monte, por lo que la Guardia Civil sospecha que estuvo realizando junto a otros miembros de la banda lo que en el argot policial se conoce como actuaciones "previas" al robo o un incluso que se tratara de un primer intento fallido de llevar a cabo el asalto. El móvil fue encontrado sobre las 08:30 horas de la mañana del 24 de agosto por un vecino de Gines que estaba paseando a su perra por el descampado por el que finalmente los ladrones accederían a la vivienda de la artista, saltando el muro perimetral del chalet utilizando un palet de madera a modo de escalera.

Nueve entradas y registros domiciliarios

En el marco de la operación se practicaron nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido alguno en la barriada de las Tres Mil Viviendas y también en alguna otra población de la provincia de Sevilla. Entre los detenidos figura también Abraham J. B., alias el Tripocho. Este conocido delincuente de 34 años, originario de esta conflictiva zona, presenta múltiples antecedentes por robos con violencia y tráfico de estupefacientes. Como Arseny, Abraham es boxeador y miembro destacado de los grupos ultra del Real Betis Balompié, la Policía lo relaciona con numerosas actividades ilícitas a lo largo de su trayectoria delictiva.

La Guardia Civil está investigando además el violento atraco perpetrado en julio de 2024 contra un joyero en Arcos de la Frontera, concretamente en la zona del Voy Voy. Dos encapuchados esperaron al empresario para robarle las joyas que transportaba en un maletín, con un botín valorado en 300.000 euros. La víctima sufrió además una brutal paliza que le dejó gravemente herido. Tras una extensa investigación, los agentes del Instituto Armado identificaron al Tripocho como principal sospechoso y decidieron actuar en una de las áreas más conflictivas de la barriada.

La actuación conjunta entre ambos cuerpos policiales se ha extendido también a la barriada de Torreblanca y otras localidades de la provincia donde la organización criminal dispondría de importantes propiedades inmobiliarias. La Policía Nacional mantenía igualmente asuntos pendientes con esta banda, lo que motivó la coordinación de esfuerzos para desarticular la red delictiva.

Detenciones recientes y actividades ilícitas

La última detención documentada del Tripocho se produjo a finales de 2024, cuando participaba en una fiesta ilegal en su barrio y terminó fracturando un dedo a un agente de la Policía Nacional durante el incidente. Este episodio se suma a un extenso historial delictivo que incluye diversos tipos de delitos violentos y contra el patrimonio.

En noviembre de 2023, Abraham J. B. fue arrestado en el marco de la operación Ruleta por el atraco a una oficina donde se guardaba la recaudación de máquinas tragaperras. El asalto tuvo lugar en febrero de ese mismo año en Estepona, donde los atracadores portaban chalecos antibalas de las Fuerzas de Seguridad y cubrían sus rostros con pasamontañas. Utilizaron un vehículo robado para perpetrar el asalto, siguiendo a uno de los responsables del establecimiento. Tras introducirse en el inmueble, golpearon repetidamente a la víctima y sustrajeron un maletín con 16.000 euros. El Tripocho fue detenido diez meses después junto con otros cuatro miembros de su banda.

Operación Diamante y robo en el barrio de Bami

Las investigaciones policiales también relacionan al delincuente con el robo a un representante de joyería ocurrido en el barrio sevillano de Bami en octubre de 2021. Cuatro encapuchados asaltaron al comerciante y lo golpearon violentamente hasta sustraerle mercancía valorada en más de 100.000 euros. Este suceso dio origen a la operación Diamante, que culminó en febrero de 2022 con tres detenidos, entre ellos el Tripocho, considerado el líder de la banda.

Entre los objetos robados figuraba un cordón de oro valorado en más de 9.000 euros, con el que el delincuente aparecería posteriormente en sus redes sociales. Abraham J. B. siempre aseguró que lo había comprado legalmente y negó cualquier vinculación con el asalto al joyero. Durante los registros domiciliarios, los agentes del Grupo de Atracos se incautaron de 12.000 euros en efectivo, casi 100 gramos de heroína, varios dispositivos electrónicos, una pistola simulada y dos vehículos relacionados con la actividad criminal.

Secuestro en Montequinto y condena mínima

En agosto de 2018, el Tripocho fue detenido por su relación con el secuestro de un lotero en la barriada de Montequinto, perteneciente al municipio sevillano de Dos Hermanas. La operación policial concluyó con diez arrestados. Sin embargo, Abraham J. B. terminaría aceptando una condena mínima, inferior a los dos años de cárcel, por este grave delito, lo que le permitió evitar el ingreso en prisión. El operativo policial continúa desarrollándose y se esperan más detenciones en las próximas horas.