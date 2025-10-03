Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo

Un menor de 13 años falleció este jueves tras sufrir un accidente con un patín en la localidad sevillana de El Saucejo, según informó el 112. El teléfono de emergencias de la Junta atendió a las 19:20 horas de ayer varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente para un menor que se encontraba en el suelo junto a un patín en la calle Majadahonda de la citada localidad. Todo apunta a que el patinete del menor chocó contra un coche aparcado.

De inmediato, el 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazó al lugar del suceso junto con la Policía Local. Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos de atropello que fue evacuado en estado crítico al Hospital de Osuna, donde finalmente falleció, según confirmaron fuentes sanitarias.

Las mismas fuentes han indicado que otro menor de la misma edad resultó herido. Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, que está siendo investigado. La Guardia Civil se encarga de la investigación de esta muerte. El cadáver del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que el equipo de Atestados de Tráfico de Utrera se ha hecho cargo de la investigación del suceso, del que no se descarta ninguna hipótesis. En esta parte inicial de las pesquisas, la posible causa pudo ser la distracción o desatención del conductor del patinete, que colisionó contra un vehículo que estaba estacionado.