Muere un trabajador de 48 años tras caer de su camión en Gilena
El hombre se cayó del vehículo y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza.
Un trabajador ha muerto este viernes tras sufrir una caída de su camión en Gilena , según informa el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en una empresa ubicada en el Camino de los Corrales, minutos después de las 15:00, cuando un testigo ha llamado al centro de coordinación por un obrero que se había caído de su camión y que había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza.
Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Según fuentes sanitarias y de la Guardia Civil, la víctima, un varón de 48 años, ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral.
El 112 ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
