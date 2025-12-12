Nace una plataforma comarcal para impulsar el Tranvía de Los Alcores

El alcalde de El Viso del Alcor, Gabi Santos, y el portavoz socialista de Mairena del Alcor, Pedro Madroñal, se han reunido para impulsar una plataforma comarcal que dé el impulso definitivo al Tranvía de Los Alcores. Ambos dirigentes coinciden en que sólo desde un frente común se podrá luchar por una conexión tranviaria determinante para el futuro de la comarca.

El pasado mes octubre se aprobó en el pleno municipal de Mairena del Alcor la creación de una mesa de trabajo en la que estuvieran representados los municipios de Alcalá de Guadaíra, Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del Alcor, además de la Junta de Andalucía.

Igualmente, se aprobó la incorporación de esta actuación en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA). Es por ello que, durante la reunión, han señalado la importancia de esta infrastructura para toda la comarca, por lo que “es urgente su ejecución y puesta en marcha. Pese a la cercanía de nuestros municipios a Sevilla, esta falta de conexiones públicas intermodales realmente nos aleja de la capital”.

En otro orden de cosas, tanto Santos como Madroñal han mostrado su apoyo a la movilización prevista para después de Navidad en protesta por las deficiencias de la línea de autobús M-126. Por todo ello, han reclamado “inversiones urgentes que garanticen unas conexiones eficientes y adaptadas a las necesidades reales de nuestros municipios”.