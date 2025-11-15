Nuevo encuentro profesional en Barcelona para reforzar la promoción turística de la provincia de Sevilla

Una treintena de empresas turísticas sevillanas han participado en un workshop celebrado esta semana en Barcelona, al que asistieron más de un centenar de operadores turísticos con sede en la capital catalana.

El encuentro, en el que las empresas sevillanas han podido dar a conocer sus productos, novedades y servicios a los profesionales locales del sector, ha sido organizado por la Diputación a través de Prodetur- Turismo de la Provincia de Sevilla en el marco del Plan de Acción de Promoción Turística del ‘Destino Sevilla’ 2025, elaborado en colaboración con el tejido asociativo turístico sevillano.

Esta acción promocional en Barcelona, que suele realizarse anualmente, ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, quien, en un acto previo al encuentro profesional, intervino en una presentación del destino ante un grupo de cerca de 30 decisores turísticos y medios de comunicación especializados de la región.

Se trata de un mercado, el catalán, de gran interés turístico para la provincia de Sevilla, dado que con el 8,62 % del total (según datos de septiembre de 2025) ocupa el tercer lugar en el ranking de pernoctaciones de viajeros de origen nacional, tras la propia Andalucía y la Comunidad de Madrid. En cuanto al ámbito internacional, en lo que va de este año, Estados Unidos, Reino Unido y Francia son los primeros mercados de origen extranjero en pernoctaciones en la provincia de Sevilla.

Presentación del destino a decisores turísticos.

“Cataluña ocupa un lugar destacado en nuestro ranking de mercados nacionales, gracias, entre otros factores, a la excelente conectividad entre ambos destinos, que facilita el flujo de visitantes, así como a la afinidad entre dos territorios que valoran la calidad y la autenticidad” ha destacado Rodríguez Hans.

En la delegación sevillana que se ha desplazado a Barcelona junto al grupo de empresarios y empresarias han participado, además del vicepresidente de Prodetur, la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo en la Provincia de Sevilla, María Ceballos; el presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Jorge Robles del Salto; el vicepresidente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Jorge Morilla; el vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla (AHS), Jorge Castilla; y el presidente del SKAL Internacional Sevilla, Manuel Domínguez.

Para Rodríguez Hans, “las empresas sevillanas que nos han acompañado en esta acción promocional en Barcelona representan la diversidad y el compromiso con la innovación y la sostenibilidad que ofrecemos como destino turístico. Son profesionales que trabajan cada día por ofrecer experiencias únicas, tanto en el turismo vacacional como en segmentos especializados como el turismo de reuniones, el de experiencias o el turismo activo”.