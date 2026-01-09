Nuevo parque público en Carmona junto a Santa Ana

Carmona tiene desde hoy, viernes 9 de enero, un nuevo parque público con merenderos, fuente ornamental, áreas de descanso con merenderos y un parque canino. Está junto al centro cultural, deportivo y docente Santa Ana y ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados. La inversión en esta nueva zona verde ha sido de más de 500.000 euros y completa la renovación urbana de esta manzana.

En el solar, que se encontraba en desuso, se han plantado nuevos árboles, habilitado zonas ajardinadas y praderas de césped, se ha construido una fuente ornamental, se han instalado bancos, zonas de descanso con merenderos, y nuevo mobiliario urbano. También se ha reservado un espacio como parque canino, la cuarta área de estas características de las que dispone la localidad.

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha mostrado su satisfacción “por la ejecución de este parque transformando un vacío urbano prácticamente abandonado en un nuevo parque público para el disfrute de niños, jóvenes y familias tanto del entorno como de personas que visiten el centro cultural y deportivo”.

En este sentido, el alcalde ha recordado “la renovación que hemos llevado a cabo en toda esta zona con la rehabilitación de la antigua iglesia de Santa Ana, la construcción de un nuevo pabellón deportivo cubierto, bajo el que también hay un parking subterráneo gratuito con ochenta plazas, la creación de aulas para la impartición de cursos de formación y, finalmente, el nuevo parque público”.