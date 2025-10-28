Los padres de Noelia piden al Arzobispado que su hija pueda ser madrina

Los padres de Noelia, la joven de 18 años con síndrome de Down, que quiere ser madrina de bautismo, han presentado este martes un escrito en el Arzobispado de Sevilla en el que ponen de manifiesto que la negativa del cura de Benacazón "carece de fundamento jurídico-canónico y pastoral". Los padres, Gori Vega y Martía Teresa Jaén, que han recogido más de 3.000 firmas en sólo cuatro días en apoyo de su hija, recuerdan en el escrito que el párroco ha negado la posibilidad de que su hija sea amtrina alegando que "no posee capacidad suficiente" para dicha función.

Sin embargo, los padres de Noelia, explican que esa negativa carece de fundamento jurídico-canónico y pastoral, ya que "contradice tanto el Código de Derecho Canónico como los documentos catequéticos y directrices oficiales de la Iglesia Católica en relación las personas con discapacidad".

En el escrito dirigido al departamento deAsuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla, los padres esgrimen los cánones 872,873 y 874 del código de Derecho Canónico para defende que "en ningún caso el Código exige un nivel concreto de capacidad intelectual o cognitiva, sino únicamente una vida cristiana congruente y la recepción de los sacramentos de iniciación, los cuales tiene Noelia".

En concreto, señalan que el canon 872 establece que el padrino debe "ayudar al bautizado a vivir conforme a la fe y las oblicaciones del bautismo", mientras que el 873 recoge que "puede haber un solo padrino o una madrina, o uno de cada sexo". Y finalmente el canon 874, señala que se requiere que el padrino haya recibido "los tres sacramentos de la iniciación (bautismo, confirmación y eucaristía) y lleva una vida coherente con la fe".

El padre de Noelia ha explicado a este periódico que más allá del Código de Derecho Canónico, el propio Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana del Arzobispado de Sevilla sitúa la orientación pastoral sobre este asunto de una manera bellísima. En su número 171, recuerda que “las personas con discapacidad, y todos aquellos que viven en exclusión social, son el centro de la acción pastoral de Jesús” y que la comunidad está llamada a privilegiar a los más pequeños. El número 172 fija el objetivo de una parroquia con las “puertas abiertas” a todas las personas, tal y como le gustaba repetir al papa Francisco.

Y el número 173 da un paso más: las personas con discapacidad deben ser “partes activas” en la Iglesia, no solo destinatarias de cuidados. Están llamadas a participar en catequesis, liturgia y vida comunitaria, “transformándose en sujetos activos de evangelización”. Para hacerlo posible, el Directorio pide recurrir a todos aquellos medios de apoyo —pictogramas, lengua de signos, adaptación pedagógica— que faciliten comprender y vivir las responsabilidades eclesiales.

Gori añade que, de esta forma, si una pregunta no se entiende o no se responde con precisión, la "obligación pastoral no es excluir, sino enseñar, adaptar y acompañar. Porque la idoneidad, en este caso, no se cuestiona: se construye".

Numerosos vecinos de Benacazón apoyan a Gori Vega tras la negativa del párroco de esta localidad del Aljarafe sevillano a que su hija Noelia, una joven de 18 años con síndrome de Down, sea madrina de bautismo, al considerar que "no está capacitada". Una decisión que ha indignado a bastantes habitantes de este municipio, que piden la destitución del sacerdote, ya que advierten de que "llueve sobre mojado", pues no es la primera vez que ha "discriminado" a fieles a la hora de participar en los sacramentos.

Según Gori Vega, fueron sus sobrinos los que le pidieron a Noelia que ejerciera de madrina del hijo recién nacido. Para ello, el sacerdote los citó a los tres a una entrevista el pasado viernes. "Nunca antes había entrevistado a quienes optaban a ser padrinos, lo que ya supone una discriminación", refiere Vega. En dicho encuentro -al que no acudió el padre- el párroco formuló tres preguntas a Noelia para saber si estaba capacitada para desempeñar tal función: qué es el sacramento del bautismo, si había asistido antes a esta celebración y en qué consiste litúrgicamente la ceremonia.

"No es apta"

Tras el encuentro, el veredicto del cura fue rotundo: “Noelia no es apta para ser madrina”. El motivo, no había respondido correctamente a la primera y tercera pregunta. En este punto, Vega aclara que su hija, con síndrome de Down, “tiene un problema de lenguaje”, lo que le impide expresar correctamente sus ideas. “Por esa razón, una persona muda tampoco puede ser padrino o madrina de bautismo”, defiende este padre, que considera que la valoración del sacerdote es “subjetiva”, ya que “no es un profesional cualificado para elaborar este tipo de dictámenes”.