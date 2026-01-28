La Policía Nacional desmantela un reñidero acondicionado para peleas ilegales de gallos en una nave entre Camas y Tomares

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Camas, junto a agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local de Tomares, han desarrollado una operación que permitió desmantelar un reñidero acondicionado para peleas ilegales de gallos, ubicado entre las localidades de Camas y Tomares.

La investigación comenzó tan pronto los investigadores de la Policía Nacional de la localidad de Camas tuvieron conocimiento de unas supuestas actividades ilegales que se estaban produciendo, resultando ser peleas clandestinas de gallos. Tras recabar datos y realizar diferentes diligencias, la línea de investigación les llevó hasta una nave ubicada entre las localidades de Camas y Tomares, espacio donde se desarrollaban las peleas.

El pasado 20 de enero los agentes apreciaron en las inmediaciones del lugar investigado gran afluencia de vehículos y personas, estableciéndose un dispositivo en el que las unidades actuantes aunaron esfuerzos, y encontraron una pelea entre dos gallos con numerosos espectadores, los cuales pueden enfrentarse a duras sanciones administrativas.

Este operativo se ha saldado con la detención de una persona, la desarticulación del reñidero, la recuperación de 10 gallos de pelea, así como diversas armas blancas y sustancias estupefacientes.