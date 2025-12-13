Este es el precio de la vivienda en los municipios de Sevilla donde más sube el padrón del INE

El desplazamiento demográfico desde la ciudad de Sevilla hacia su primera corona metropolitana no solo se entiende por la disponibilidad de suelo o la creación de nuevos desarrollos urbanos. El precio de la vivienda es hoy uno de los factores más determinantes y ayuda a explicar por qué municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o La Rinconada han concentrado gran parte del crecimiento poblacional de la última década.

Sevilla: más cara y con el mayor incremento anual

La capital continúa siendo, con diferencia, el mercado residencial más costoso de la provincia. El precio del m² ha pasado de 1.781 euros en 2015 a 2.693 euros en noviembre de 2025, lo que supone un incremento del 51% en diez años. Solo en el último año, la subida ha sido del 13,6%, un ritmo mucho más acelerado que el de su entorno y que complica el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes.

Esta presión al alza contrasta con los precios aún contenidos de varios municipios metropolitanos, lo que explica parte de la salida de población desde la capital.

Dos Hermanas: mucho crecimiento y precios más accesibles

El municipio que más población ha ganado en la última década es también uno de los que mantiene un precio más competitivo. El m² ha pasado de 1.145 euros (2015) a 1.467 euros en 2025, muy por debajo de Sevilla, con una diferencia de más de 1.200 euros por m².

Sin embargo, presenta realidades internas muy distintas. En Entrenúcleos, uno de los grandes focos urbanísticos en crecimiento de la provincia, el m² alcanza ya los 2.314 euros, una cifra cercana a la de la capital. Quienes compraron en 2016, cuando el precio era de 1.096 euros, han visto cómo su vivienda casi duplica su valor.

Alcalá de Guadaíra: fuerte subida, pero todavía a distancia de Sevilla

Alcalá es otro de los municipios que más habitantes ha sumado y que continúa ofreciendo precios más bajos. El m² ha pasado de 1.016 euros en 2015 a 1.511 en 2025, con un fuerte crecimiento del 13,5% en el último año. Pese a esa subida, sigue siendo 1.180 euros más barato por m² que Sevilla, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan más espacio y precios moderados.

Mairena del Aljarafe: uno de los mercados más caros fuera de la capital

Mairena se sitúa ya como el municipio metropolitano con los precios más elevados: 2.092 euros por m² en 2025, frente a los 1.294 euros de 2015. El incremento en diez años es notable, pero aun así mantenerse casi 600 euros por debajo de Sevilla mantiene la presión de demanda y explica su notable ganancia de población.

Camas: precios todavía contenidos

Camas, que ha sumado más de 2.200 habitantes en la última década, mantiene precios relativamente asequibles: de 1.102 euros/m² en 2015 a 1.655 en 2025, con una subida anual del 3,7%. Aun así, viviendo en Camas se paga en torno a 1.000 euros menos por m² que en Sevilla, una diferencia clave ante la falta de obra nueva en la capital.

La Rinconada: la alternativa económica que impulsa su expansión

La Rinconada combina crecimiento demográfico sostenido y uno de los precios más contenidos del área metropolitana: 1.306 euros/m² en 2025, tras partir de 1.114 en 2015.

Su incremento del 9,9% respecto a 2024 evidencia presión de demanda, pero aun así el precio sigue siendo 1.387 euros más barato por metro cuadrado que en Sevilla, una brecha decisiva para muchas familias.

¿Dónde es más barato vivir hoy en el entorno de Sevilla?

Atendiendo al precio por m², los municipios de más asequible a más caro quedan de esta forma:

La Rinconada – 1.306 €/m² Alcalá de Guadaíra – 1.511 €/m² Dos Hermanas – 1.467 €/m² Camas – 1.655 €/m² Mairena del Aljarafe – 2.092 €/m² Sevilla – 2.693 €/m²

La diferencia entre vivir en Sevilla y en La Rinconada supera los 1.380 euros por cada metro cuadrado. Incluso en municipios con precios más elevados, como Mairena, la vivienda sigue siendo sensiblemente más barata.